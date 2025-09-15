Forma Viva tokrat kot most med preteklostjo in sedanjostjo

V Parku skulptur Seča pri Portorožu bo od danes do 11. oktobra potekal mednarodni kiparski simpozij Forma Viva 2025. Kot so sporočili iz Obalnih galerij Piran, simpozij odpira zgodbo dveh italijanskih umetnikov, Alda Calòja, ki je tu ustvarjal v 60. letih, in njegovega pranečaka Giorgia Andreotte Calòja. Slednjemu bo na delovišču v vlogi kiparskega mojstra asistiral avstrijski kipar Max Seibald, ki velja za enega največjih poznavalcev istrskega kamna v Evropi. Vodenje delovišča pa letos prevzema slovenski kipar Ištvan Išt Huzjan.

Umetniški projekt z naslovom A Calò vzpostavlja kiparski in osebni dialog s preteklostjo. Njegova gesta temelji na ideji »kopije« izgubljene skulpture iz serije Squarcio, ki jo je Aldo Calò ustvaril prav na simpoziju leta 1963. Kot so v sporočilu za javnost zapisali v Obalnih galerijah Piran, kjer omenjeni simpozij gostijo bienalno, želijo tudi tokrat ponuditi prostor umetniškega presežka, odprtosti in raziskovanja pomena kamna kot tradicionalnega kiparskega materiala znotraj sodobne vizualne umetnosti. V okviru simpozija bo potekal pester spremljevalni program.