Fotografa Andreja Furlana je tokrat pritegnilo znamenje

V prostorih Atrija ZRC na Novem trgu 2 v Ljubljani razstavlja tržaški fotograf Andrej Furlan. Na razstavi, ki so jo odprli v torek in nosi naslov Signa, predstavlja avtor umetniške posnetke, s katerimi – kot trdijo poznavalci – prestopa ustaljene meje fotografije. Zamisel za inovativna Furlanova dela naj bi zorela več let, fotograf pa jo je realiziral v zadnjih dveh letih.

»Furlana, ki je v svojem opusu večkrat obravnaval tematiko časa, je tokrat pritegnil znak oziroma znamenje, ki nastane kot sled časa oziroma kot nekaj, kar se v času ohranja, celo ustvarja spomin,« je na otvoritvenem dogodku dejala kuratorka razstave Andreja Rakovec. Predstavila je tudi inovativno tehniko priprave samih modelov, ki se je je avtor posluževal pri fotografiranju.