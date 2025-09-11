Francesco De Gregori v najprijaznejši luči

Odlična priložnost za vse tiste, ki Francesca De Gregorija ne poznajo, ali pa ne poznajo dovolj, da bi kdaj slišali tudi njegove manj znane pesmi in hkrati izredna priložnost za vse, ki jim je legendarni rimski kantavtor pri srcu.

Dokumentarec Nevergreen, s katerim se je princ italijanske glasbe, kot ga je nekoč poimenoval Lucio Dalla, predstavil občinstvu letošnjega Beneškega filmskega festivala, je povzet po seriji dvajsetih večerov, v katerih se je De Gregori oktobra lani predstavil občinstvu gledališča Out Off v Milanu. Posebnost takratnih koncertov je bila v tem, da so bili izvedeni v majhni dvorani z dvesto sedeži, kar je te glasbene dogodke spremenilo v prava prijateljska srečanja, na katerih je pregovorno tihi in odmaknjeni italijanski glasbenik zgovorno in prijazno nagovarjal prisotne.

Režiser Stefano Pistolini je najlepše trenutke tistih večernih druženj ob glasbi spravil v uro in pol trajajoči celovečerec, ki seveda pripoveduje o protagonistu, vendar s pomočjo njegovih pesmi, glasbenikov ter gostov – kot so tržiška pevka Elisa, Lorenzo Jovanotti, Zucchero Fornaciari, Luciano Ligabue in Malika Ayane – tudi o prijateljstvu med umetniki.

Zamisel za milanske koncerte se je porodila na predstavitvi serije manj poznanih De Gregorijevih pesmi. Od tistih, ki so zaznamovale njegova prva leta ustvarjanja, do tistih, ki jih je izvajal v paru z glasbeno raziskovalko Giovanno Marini ter do izjemne Diamante, ki jo je pred leti napisal za Zucchera Fornaciarija, pa čeprav je očitno, da gre za De Gregorijevo besedilo.

Režiser Stefano Pistolini je natanko pred desetimi leti na beneškem Lidu predstavil svoj prvi film o De Gregoriju, Finestre Rotte, v katerem je danes štiriinsedemdesetletnemu popevkarju s kamero sledil po dolgi turneji, in v katerem je predstavil tudi nekatere njegove nekoliko bolj neprijazne plati. Zanimivo je, da je deset let starejši Francesco De Gregori očitno precej bolj empatičen – takšnega ga namreč vidimo v dokumentarcu Nevergreen, ki ga gledalcem predstavlja v novi, tudi zelo prijetni luči.

Francesco De Gregori. Nevergreen

Država: Italija, 2025

Režija: Stefano Pistolini

Sodelujejo: Francesco De Gregori, Elisa, Jovanotti, Zucchero, Luciano Ligabue in Malika Ayane