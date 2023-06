Furlanska pravljica o Faustu in Faustu

Videmčan Giuseppe Battiston, prav gotovo trenutno eden izmed najboljših italijanskih igralcev, se je pri štiriinpetdesetih letih preizkusil tudi v vlogi režiserja in poskrbel za filmski prvenec, ki ga je posnel na rodnih furlanskih tleh.

Filmska zgodba, ki je nastala tudi ob koprodukciji slovenske produkcijske hiše Staragara, je povzeta po nedokončanem romanu Bouvard et Pécuchet Gustava Flauberta, pa čeprav je dogajanje Battiston prenesel v okolico Faedisa na Videmskem. Tja se preselita Fausto Biasutti (Giuseppe Battiston) in Fausto Perbellini (Rolando Ravello), bivša mladeniča, ki sta se že srečala z Abrahamom ter vidno utrujena in sita mestnega vrveža iščeta utehe daleč od rimskega kaosa. V resnici Fausto in Fausto že kar nekaj časa sanjata o selitvi na podeželje in o povsem drugačnem življenju. Njuna želja se nepričakovano uresniči.

Biasutti namreč podeduje po babici hišo v dolini Valvana. Obema Faustoma tako ne preostane drugega, kot da zagrabita priložnost, se opogumita in začneta znova. Biasutti se poslovi od knjižnice, v kateri dela že celo vrsto let, Perbellini pa še zadnjič pozdravi kolege plinskega podjetja, pri katerem je zaposlen. Skupaj se odpeljeta v smeri severovzhoda, kjer ju čaka novo življenje.

Kljub začetnemu navdušenju in vsej dobri volji pa se nova pustolovščina v stari hiši in ob zahtevnem kmečkem delu izkaže za zelo naporno. Fausto in Fausto si takšnega vsakdana niti zdaleč nista predstavljala. Njune odločitve, da zapustita prestolnico in se naselita na podeželju, ne razumejo niti ostali krajani, ki prišleka kritizirajo in celo zaničujejo.

Kot je povedal sam Giuseppe Battiston, je njegov film Io vivo altrove! furlanska pravljica. Kljub režijskemu naporu in ljubezni, s katerima se je avtor želel pokloniti rodnim krajem, pa mu je filmski poklon le delno uspel ...

Njegov celovečerec bo nocoj uvedel program poletne filmske arene v Ljudskem vrtu v Trstu. Kot zanimivost naj navedemo, da v filmu nastopa tudi priljubljena tržaška igralka Ariella Reggio. Do začetka septembra se bo v mestnem parku na začetku Ulice Giulia vrstil bogat izbor filmov, ki so v prejšnjih mesecih bili že na sporedu v italijanskih, a tudi slovenskih kinodvoranah.

Io vivo altrove

Država: Italija, 2022

Režija: Giuseppe Battiston

Igrajo: Giuseppe Battiston, Rolando Ravello, Teco Celio, Ariella Regio in Alfonso Santagata