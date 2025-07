Gadžijev bo poskrbel za nov vrhunec EPK 2025

Prihodnji teden se obeta še eden od vrhuncev programa EPK 2025 Nova Gorica - Gorica. V četrtek, 17. julija, in v nedeljo, 20. julija, bo na Trgu Evrope in v baziliki na Sveti Gori nastopil pianist Aleksander Gadžijev.

Prvi koncert - Točka srečanja - bo zvočno, vsebinsko in vizualno najrazkošnejši od koncertov v sklopu uradnega programa EPK. V spektakel so med drugimi vključeni Orkester Slovenske filharmonije ter zbora Emil Komel in Jacobus Gallus. Na odru bo 120 nastopajočih. Dogodek se bo simbolično odvil dobesedno na državni meji, obenem pa je tudi programsko zasnovan na meji med različnimi glasbenimi žanri in bo obsegal tako instrumentalno kot vokalno glasbo.

Nedeljski koncert z naslovom Klavirske ikone pa je zamišljen kot intimna glasbena izkušnja.