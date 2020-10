Galebov (ne le šolski) dnevnik: letos tudi za odrasle!

Na osnovnošolskih klopeh, pa tudi v torbah dijakov srednje šole prve stopnje, je od nekdaj nepogrešljiv pripomoček Galebov šolski dnevnik, ki izhaja pri Zadrugi Novi Matajur. V teh dneh poteka distribucija po šolah, zato bodo učenci in dijaki lahko kmalu opomnike o nalogah in testih zapisovali vanje.

A letos bo »Galebov dnevnik«, kot se ga je v desetletjih oprijelo skrajšano ime, izšel v dvojni različici. Poleg šolskega so si namreč zamislili še različico za odrasle: ki si bodo odslej obveznosti lahko zapisovali v lično oblikovan rokovnik.

Šolska in »nešolska« različica se razlikujeta v tem, da odraslim ne bo treba listati po začetnih straneh za opravičila in druge šolske obveznosti, pojasnjuje urednica Alina Carli. Oba sta A5 formata, z zaokroženimi vogali, trdimi platnicami in priročno elastiko za zapiranje zvezka. Galebov dnevnik za odrasle je 12-mesečni z enotedenskim pregledom.