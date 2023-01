Gasilec beseda leta, pesem leta sestavil Peter Verč

Beseda leta 2022 je postala gasilec. Zmagovalna beseda je na izboru ZRC SAZU prejela več kot 1000 glasov.

Razglasili so tudi kretnjo leta, ki je postala Vse je v naših rokah.

Izbrana je tudi pesem leta, sestavljena iz 11 finalnih besed. To je pesem brez naslova, ki se začne z besedami V sebe poglej, človek tega časa zamejskega avtorja Petra Verča.

Glasovanje za besedo leta je bilo odprto vse do danes pet minut do opoldne, ko so že sedmo leto zapored razglasili besedo, ki je najbolj zaznamovala minulo leto. Komisija je za besedo leta 2022 za finalistke izbrala bot, draginja, energent, femicid, gasilec, povzemalnik, predator, predsednica, supervolilno leto, svoboda in vojna.

Na slovesnosti so razglasili tudi kretnjo leta, katere izbor je potekal pod okriljem Zveze društev gluhih in naglušnih. Izbor za kretnjo leta je predstavila Valerija Škof. Kot je spomnila, zanjo glasujejo že štiri leta. Po kretnjah ustava, koronavirus, PCT je zmagovalna kretnja leta 2022 Vse je v naših rokah.

Za pesem leta so po besedah Simone Klemenčič prejeli 11 predlogov. Komisijo je najbolj prepričala pesem zamejskega avtorja Petra Verča, ki sicer nima naslova, začne pa se z besedami V sebe poglej, človek tega časa. Objavljamo jo v celoti.

Pesem leta 2022

V sebe poglej, človek tega časa,

predator si, nasilnež, kruh brez kvasa,

kjer kvas sta pamet in sočutje,

kruh pa bot in njegovo preminutje.

Kot draginja, ki odjeda perspektivo,

sam sebi jemlješ barve, puščaš le sivo,

kot sivo pokrajino zapušča skrušeni gasilec.

Sam sebi si neznanka, sprenevedav videc,

ker vse veš, ko je pred tabo računalnik,

a si reva, ker namesto tebe bere povzemalnik.

Mrčesu razpiraš svobodo, neškodljivi pesticid,

ker si pijanec, ko se na martinovo zgodi femicid,

ker si abstinent v supervolilnem letu,

ko mahamo časopisom, celo športnemu Poletu.

Tudi to si, da, špekulant z umazanimi energenti,

si besedni nastop z napačnimi akcenti,

si predsednica, ki sama sebi reče precednik

in ki zdaj, ko zmaguje vsak najhujši prisklednik,

nisi človek, ki obžaluje in preprečuje,

si vojna, ki nič ne vidi in vsak jok prečuje.

Peter Verč