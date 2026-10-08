Skromen obisk, a prepričljiva zgodba

Digger Rockwell je bogataš in dedič neskončnega imetja družine, ki je obogatela z naftno industrijo. Že osiveli veljak pa je posebej ponosen na dejstvo, da je družinsko bogastvo znal še kako okrepiti in pri tem uspel celo postati eden najvplivnejših mož na svetu in osebni prijatelj predsednika Združenih držav Amerike. V groteskni zgodbi o oblasti, pohlepu in napuhu pa se mora najnovejši Inarritov junak braniti pred krivdo, da je na lepem povzročil katastrofo, ki grozi z uničenjem celotnega človeštva.

Namesto da bi sprejel odgovornost, skuša na vsak način dokazati, da je sam edini možni rešitelj. Medtem ko skuša obvladati posledice katastrofalnih dejanj, zaščititi ugled in ohraniti oblast, se njegov skrbno zgrajeni svet vse hitreje spreminja v kaos.

Eden najbolj priljubljenih in prav gotovo najslavnejših mehiških režiserjev, prejemnik petih oskarjevih nagrad, Alejandro Gonzales Iñárritu, je tokrat želel postaviti svojo kamero pred zvezdnika, Toma Cruisa (pa čeprav ne mladega in šarmantnega, kot smo ga v filmih vajeni gledati že desetletja). Celovečerec, ki se je vsaj na papirju predstavljal kot eden najbolj pričakovanih filmskih dogodkov leta, pa je povsem razočaral.

Filmska pripoved Digger, za katero so studiosi ameriške produkcije Warner Bros potrosili skoraj 180 milijonov dolarjev, je prejšnji teden dosegla neverjetno skromen rezultat, saj si jo je v Italiji ogledalo komaj sedemdeset tisoč gledalcev. Za primerjavo: v pičlih treh dneh je dokumentarec Naza o strašljivih metodah, ki jih nad palestinskim ljudstvom uporablja izraelska vojska, privabil v italijanske filmske dvorane petinosemdeset tisoč ljudi.

Kljub vsemu pa prepričljiva črna komedija o neomejenem vplivu in nevarni potrebi mogočnikov, da celo lastne napake spreminjajo v junaške zgodbe, nakaže napeto in aktualno situacijo o moči, odgovornosti in usodnih odločitvah. Iñárritu pa tudi ob pomoči izredne igralske zasedbe spet ponuja na ogled zelo ambiciozen in vizionarski projekt, ki v ospredje postavlja kompleksnega protagonista in svet, ki se bori za preživetje.

Digger

Država: Velika Britanija, Mehika, 2026

Režija: Alejandro González Iñárritu

Igrajo: Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman in Sandra Hüller