Nobelova nagrada za literaturo kanadski avtorici Anne Carson

Kanadska avtorica Anne Carson je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo, je danes sporočila Švedska akademija. Kot so utemeljili v Stockholmu, jo je prejela za svojo »drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti«.

Kot so še dodali, pesnica, esejistka in prevajalka Carson v svojih delih o ljubezni, želji in obupu prinaša sodoben pogled na misticizem in antično dediščino.

V slovenščini je v prevodu Nade Grošelj na voljo njena esejistična zbirka Grenko-sladki eros.