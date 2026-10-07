Lokarjev porcelan je povečal število obiskovalcev v muzeju

Mestni muzej Sartorio se je decembra lani obogatil s stalno zbirko porcelana, ki jo je Trstu podaril tržaški podjetnik in mecen Vanja Lokar, po novem pa jo dopolnjuje tudi dvojezični katalog (v italijanščini in angleščini) s fotografijami in opisi dragocenih predmetov, razstavljenih v drugem nadstropju tržaškega muzeja. Novost so predstavili v soboto v dvorani Costantinides muzeja Sartorio ob prisotnosti Vanje Lokarja in soproge Sonje Polojaz ter tržaškega župana Roberta Dipiazze. Od istega dne je katalog Porcellane Europee a Trieste (Evropski porcelan v Trstu) na voljo v muzejski trgovini.

Na predstavitvi je odgovorni za tržaške umetnostne muzeje Francesco Fait spomnil, da so lani zaključili postavitvi kar dveh pomembnih donacij: poleg Lokarjeve v Sartoriu je v muzeju Revoltella po novem tudi slikarska zbirka, ki sta jo mestu poklonila zakonca Luciano in Annamaria Luciani. Pri obeh je imel ključno vlogo preminuli tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi, so poudarili v Sartoriu.

Kataloga se je veselila še posebej kustosinja muzeja Sartorio Michela Messina, ki je poudarila, da so v zadnjih desetih mesecih, odkar je Lokarjeva zbirka na ogled, zabeležili porast števila obiskovalcev. Vsi dosedanji vodeni ogledi, ki so jih priredili, so bili razprodani. Postavitev zbirke več kot 550 dragocenosti iz več kot 800 manufaktur pa sloni prav na dveh obsežnih publikacijah, ki sestavljata katalog. Predstavila sta ga avtorja in poznavalca porcelana Andreina d’Agliano in Alessandro Biancalana. Pri pripravi kataloga je sodelovala tudi Laura Pergola.

Župan Dipiazza je čestital darovalcu porcelana in strokovnjakoma za opravljeno delo. Lokar je poudaril dragoceno pomoč odbornika Rossija pri postavitvi muzejske zbirke in dodal, da so »predmeti, vredni ogleda, zdaj skupna dediščina«. O katalogu pa, da je eden od nosilnih stebrov projekta stalne razstave porcelana.