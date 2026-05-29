Prava bisera puščavskega roka

Danes se radi ponovno vračamo v Kalifornijo, od koder so doma člani imenitnega glasbenega projekta Yawning Balch. V kalifornijskih puščavah je proti koncu osemdesetih mladina pogosto organizirala prave glasbene žure s pomočjo generatorjev. Takrat je nastal tako imenovani desert rok. In ravno v tistem obdobju so odraščali člani benda Yawning Balch.

Skupino sestavljajo člani legendarne desert rok zasedbe Yawning Man in Bob Balch, kitarist benda Fu Manchu. Iz tega ime Yawning Balch.

Skupina velja za pionirko stoner rok gibanja, oziroma bolj podrobno puščavskega, psihedeličnega roka. Bend je nastal leta 1986 po razpadu skupine Across The River, ustanovili pa so ga Gary Arce, Alfredo Hernandez in boter puščavskega roka Mario Lalli. Ime za skupino so si fantje izposodili iz filma za otroke Palček Tom. Kalifornijsko mesto Palm Springs je v tistih letih mladim nudilo bolj malo razvedrila. Zato so se mladi, med njimi tudi glasbeniki, večkrat zatekali v puščavo. Tam so se lahko v miru družili in si kratili čas z dolgimi jam sessioni, ki so pogosto trajali kar več dni. Tem žurom so pravili »generator party«. Dizelski generatorji so poganjali velike ojačevalnike, glasba pa je lahko bila tudi zelo glasna, saj v puščavi ni motila nikogar.

V tem okolju so med prvimi nastopali ravno Yawning Man. Bili so izrazito psihedelični, skorajda »lizergični«, njihovi komadi so bili instrumentalni in dolgi tudi več deset minut. Na te žure so v tistih letih hodili tudi trije mulci John Garcia, Josh Homme in Brant Bjork. Energija, ki jo je sprožala glasba Yawning Manov, jih je tako prevzela, da so kmalu nato ustanovili svoj bend Kyuss. Ostalo pa je zgodovina.

Med mladimi, ki so takrat prisostvovali koncertom, je bil tudi Bob Balch, kitarist, ki je proti koncu devetdesetih stopil v Fu Manchu in postal svetovna zvezda stoner roka. Pred nekaj leti so se Lalli in njegovi odločili, da povabijo na vaje še prijatelja Balcha.

O tem, kako je do tega prišlo, nam je Balch zaupal: »Ko me je Mario pred dvema letoma povabil v Joshua Tree na vaje z njegovimi Yawning Man, sem bil navdušen in počaščen. Spravil sem vse svoje efektne pedale za kitaro v kovček in se odpeljal v studio. Želel sem se totalno prepustiti improvizaciji in tako je tudi bilo. Pojma nisem imel, kam nas bo glasba odpeljala, a vedel sem, da se vsi štiri zelo dobro ujemamo. Igrali smo nepretrgoma, celih pet ur, in iz tega posneli kar štiri plošče! Igrati z Mariom, Garyjem in Billom mi daje poseben užitek, upam, da me bodo še kdaj povabili zraven in da bomo tako lahko posneli še cel kup drugih albumov.«

Iz pet ur dolgih glasbenih vaj so torej nastali kar štiri ploščki. Četrti Volume 4 je ugledal luč sveta ravno danes pri založbi Heavy Psych Sounds. Sestavljata ga komada Pyramid of Djoser in Water Ritual. Oba trajata več kot dvajset minut in lahko mirne duše trdimo, da gre za prava glasbena bisera desert roka.

Volume 4

Yawning Balch

Psihedelični, puščavski rok

Heavy Psych Sounds Records, 2026