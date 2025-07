Gianna Nannini v Vili Manin spravila publiko na noge

Oranžni alarm civilne zaščite, temni oblaki na nebu, veter, ki se je v trenutku dvignil nad Vilo Manin pri Passarianu na Videmskem, bliskanje in prve kapljice dežja. Napovedi niso bile najboljše, a neverjetno, vse je steklo kot po maslu. Nedeljski koncert Gianne Nannini je bil celo pod vprašajem zaradi zelo slabih vremenskih napovedi, a rokerica iz Siene je svoj nastop izpeljala brez težav in niti kapljice dežja ni bilo med njenim 100-minutnim koncertom. Navzoči so lahko uživali ob poslušanju uspešnic morda najbolj cenjene italijanske rokerske pevke.

Navdušuje tudi v Nemčiji

Gianna Nannini bo v tej turneji med drugim nastopila tudi v številnih krajih v Nemčiji, kjer je ravno tako znana in priljubljena. In tudi pri Vili Manin je bilo avtomobilov z avstrijsko registrsko tablico res veliko. Čeprav je bilo prizorišče opremljeno s sedeži, mnogi niso zdržali in so bili takoj na nogah. Navsezadnje ni enostavno sede prisluhniti rock koncertu.