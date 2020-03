Gianna Nannini vabi na domači koncert

Kdor ji je kdaj prisluhnil v živo, ve, da je Gianna Nannini vulkan rokerske energije. Današnji koncert bo nedvomno bolj umirjen, zato pa edinstven: italijanska glasbenica je namreč napovedala, da ga bo prenašala od doma. Koncerti v živo so pač prepovedani, potem ko je vlada za zajezitev novega koronavirusa razglasila karanteno za celotno državo, ljudje morajo tičati doma, marsikdo je osamljen. »Grozljiva plat tega virusa je osamljenost,« je zapisala na Instagramu. »Sem v Milanu in želim zaigrati nekaj akustičnih balad na spletu, da se bomo lahko vsi počutili nekoliko bližje drug drugemu in še vedno varni,« je zapisala in dodala: »Potrudili se bomo, da bomo skupaj premagali ta grozni trenutek.« Koncert bo danes ob 16. uri prenašala preko svojega Instagram profila.

Gianna Nannini, ki bo letos dopolnila 64 let, ima za sabo 40-letno kariero, v kateri je objavila okrog 30 albumov, zadnji z naslovom La differenza je izšel lani.