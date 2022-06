Giorgio Gaber je še vedno aktualen

Miran Košuta je v zadnjih dveh letih svojim preštevilnim dejavnostim dodal še eno. Univerzitetni profesor slovenskega jezika, pisatelj, pesnik, književni kritik, esejist, glasbenik, klarinetist, pianist, skladatelj, kabaretist, radijski in televizijski umetnik, pevec, prevajalec Prešerna v italijanščino in še marsikaj, je poskrbel za prevod in poslovenjenje cele vrste pesmi znanega italijanskega kantavtorja Giorgia Gaberja.

Povod za pogovor je bil torkov glasbeni večer v Parku miru na Kontovelu, na katerem bo Miran Košuta z glasbenim kolegom, kitaristom in kantavtorjem Janijem Kovačičem predstavil niz najbolj znanih Gaberjevih pesmi v slovenščini. Dogodek sodi v okvir številnih praznovanj ob letošnji 155. obletnici rojstva in ob 100. obletnici smrti kontovelskega dramatika Jake Štoka, po katerem nosi tudi ime organizator prireditev, Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka.

Zakaj ste se odločili za prevod njegovih pesmi?

To je bil v bistvu projekt Janija Kovačiča, ki se je zaljubil v Gabra ...

Gabra, ali Gaberja?

Gaberja, seveda. Torej Jani Kovačič se je vanj zaljubil, pripravil izbor njegovih najbolj pomenljivih pesmi in mi ponudil sodelovanje: prevod oziroma poslovenjenje izbranih pesmi.

Kdaj je to bilo?

Leta 2020. Takrat sem se lotil dela. Izbor obsega šestnajst pesmi, priredil sem jih, prevedel, ali bolje rečeno poslovenil, in iz tega je nastal koncert z naslovom Giorgio Gaber(ščik), od popevk do teatrskih pesmi, s katerim sva debitirala 19. novembra lani v Atriju Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani.

Ampak: zakaj prav Gaber?

Mislim, da sva se Jani, pa tudi jaz zaljubila v Gaberja zaradi njegove aktualnosti in večne veljavnosti njegovega idejnega družbeno kritičnega sporočila.