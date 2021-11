Giorgio Gaber(ščik) poje v slovenščini

Slovenist in glasbenik Miran Košuta ter kantavtor Jani Kovačič sta združila ustvarjalne moči in pod naslovom Od popevk do teatrskih pesmi v Atriju SAZU v Ljubljani minuli petek predstavila glasbo priznanega italijanskega ustvarjalca Giorgia Gabra. Ta je na odrih nastopal vse od šestdesetih let minulega stoletja do prvih let tretjega tisočletja: Kovačič (kitara, vokal) in Košuta (klaviature, vokal) sta publiki predstavila nabor šestnajstih pesmi.

»Duhovni oče projekta in prevajalec pesmi v slovenščino je Miran Košuta,« je uvodoma dejal Jani Kovačič in ljubljanski publiki predstavil ustvarjalno pot milanskega umetnika, katerega oče se je rodil v Trstu, kot Gaberščik, omenjenemu priimku pa naj bi ostal vse življenje zvest tudi Giorgio, čeprav se je umetniško preimenoval v Gaber. Sledila je krajša predstavitev, in to vse od otroških let preživetih v Milanu, prvih nastopov v znamenitem milanskem klubu Santa Tecla, nastopa v šestdesetih na festivalu San Remo, do posameznih prepoznavnih oddaj na televiziji RAI, katere je med drugimi vodil tudi Gaber(ščik). Kot posebej prelomno desetletje je Kovačič izpostavil sedemdeseta, ko se Giorgio posveti odmevnim gledališkim celovečernim koncertom (Piccolo Teatro), desetletje kasneje pa naj bi ustvarjalca močno zaznamovalo obdobje Rdečih brigad in smrt Alda Mora – pesimistični čas naj bi se odražal tudi v njegovih tekstih.