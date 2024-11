Več kot deset let je že minilo odkar sem zadnjič pisal o švicarskem bendu Monkey3. Leta 2013 je skupina izdala svoj četrti album The 5th Sun, tri leta kasneje pa mu je sledil Astrasymmetry. Ploščo so fantje takrat predstavili z evropsko turnejo, v sklopu katere so nastopili tudi v tržaškem nočnem klubu New Life Rock Bar. V naslednjih letih si je zasedba priborila vedno več oboževalcev in nastopila na najpomembnejših evropskih festivalih psihedelične glasbe. Tako je leta 2017 zagledal luč tudi live album Live At Freak Valley Festival, dve leti kasneje pa nov plošček Sphere, ki je bend dokončno postavil na vrh psych-rock scene.

Po dolgih petih letih je danes pred nami nov glasbeni izdelek Welcome To The Machine.

Skupino Monkey3 sestavljajo kitarist Boris, bobnar Walter, pianist dB in basist Jalil, ki je pred tremi leti zamenjal dolgoletnega basista Kevina. Fantje so glasbeni projekt ustanovili na pragu novega tisočletja v Lozani, na začetku pa je to bil le neke vrste jam-band, ki je med drugim preigraval pesmi Pink Floydov, Black Sabbathov, Led Zeppelinov in podobnih zasedb. Glasbena improvizacija se je kmalu spremenila v prave avtorske komade in tako je leta 2004 izšel istoimenski prvenec Monkey3, ki si je zaslužil kar nekaj pozitivnih kritik, tri leta kasneje pa je izšla še druga plošča 39Laps. Po albumu cover pesmi je bend še bolj zaslovel leta 2011 s ploščo Beyond the Black Sky, leto kasneje pa podpisal prestižno pogodbo z avstrijsko glasbeno založbo Napalm Records. Ta je leta 2013 izdala četrto ploščo švicarskega benda The 5th Sun. Prehod pod okrilje večje založbe pa je bendu omogočil, da si je nabral širšo paleto poslušalcev.

Nov album Welcome To The Machine so Švicarji ravno tako izdali z Napalm Records. Plošča je zagledala luč februarja letos, v njej lahko tudi tokrat prisluhnemo le šestim komadom, ki pa trajajo skupno malo manj kot petdeset minut. Že sam naslov je očiten poklon britanskim legendam Pink Floyd in njihovemu komadu Welcome To The Machine iz leta 1975. Tudi nekatere kitare, ki igrajo v uvodnem, desetminutnem komadu Ignition, spominjajo na Rogerja Watersa in tovariše. Navdih so Monkey3 tokrat dobili tudi v filmih, kot so 2001: Odiseja v vesolju, Matrica, Solaris in 1984. Rdeča nit, ki povezuje komade, je boj človeštva proti strojem. Sound benda je temačen, a hkrati poln upanja v boljšo prihodnost. Kitare igrajo zelo pomembno vlogo, tako v mogočnih in globokih rifih kot tudi v daljših, vratolomnih solih.

Poslušanje novega ploščka Welcome To The Machine zahteva svoj čas, svetujem pa da si bend privoščite tudi v živo. Njihovi koncertni nastopi so namreč večkrat prava introspektivna popotovanja.

Welcome To The Machine

Monkey3

Vesoljski, progresivni rok

Napalm Records, 2024