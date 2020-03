Gledališča v FJK bodo zaprta do 3. aprila

Deželna gledališča, med njimi tudi Slovensko stalno gledališče in gledališče Il Rossetti, bodo zaradi koronavirusa zaprta do 3. aprila, sporoča več gledaliških hiš iz FJK.

Slovensko stalno gledališče obvešča, da so ob upoštevanju ministrskega odloka 4. 3. 2020 ukinjene do 3. aprila vse napovedane predstave in drugi dogodki (uprizoritve SSG, gostujoče predstave, koncerti, literarni večeri).

Abonente obveščajo, da sestavljajo nov koledar dogodkov in da bodo v skladu z nadaljnjimi državnimi in deželnimi ukrepi sporočili čim prej vse nove termine.