Gledališče Verdi v znamenju tradicije

Kdor si želi novosti, bo moral potovati, za ljubitelje tradicije pa bo tržaška operna hiša Verdi dobro poskrbela: to je sinteza programa, ki sta ga v dvorani Victor De Sabata predstavila intendant Giuliano Polo ter umetniški vodja Paolo Rodda. Omizje je dopolnil župan Roberto Dipiazza, ki je po statutu tudi predsednik gledališča, prisotne pa je najprej nagovorila deželna odbornica Tiziana Gibelli: dejala je, da moramo skrbno varovati tradicijo, ki se v zadnjih časih pogosto zamaje pod napadi nekaterih zagovornikov “politically correct”. Na nekaterih opernih odrih se je že zgodilo, da so režiserji zgodbo prilagodili novodobnim smernicam, to pa je neupravičen poseg, ki ne upošteva zgodovinskega okvira opere, pa niti sposobnosti kritične presoje občinstva. Gibellijeva je taka dejanja ocenila kot kulturno barbarstvo, zraven pa izrazila prepričanje, da nam je kultura hudo potrebna tudi v časih, ko nam težijo in grozijo vsakovrstni problemi.

Operno sezono bo 4. novembra odprl Verdijev Otello, ki ga bo režiral Giulio Ciabatti, dirigiral pa Daniel Oren, nekoč stalni sodelavec tržaškega gledališča. Pevska zasedba nam obeta odlične armenske in gruzijske protagoniste, skoraj povsem italijanska pa je zasedba, ki bo od 9. do 18. decembra pela v Puccinijevi Boheme, ki jo bo dirigiral Christopher Franklin, režiral pa Carlo Antonio De Lucia.