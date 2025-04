Gore in ledeniki kot zabaviščni parki

Fotoaparat mu je pri desetih letih v roke položil nono Duilio, velik ljubitelj fotografije. Potem je nanj pozabil, po nekajletni pavzi in navdihujočem študijskem potovanju na Kubo pa se je spet vrnil k fotografskim filmom. V času vsesplošnega preplavljanja digitalnih podob se je novinarski kolega Jadran Vecchiet odločil za analogno fotografijo. Izbor fotografij, ki jih je v svoj aparat ujel zlasti v alpskem in predalpskem svetu, je na ogled v kavarni društva Igo Gruden v Nabrežini.

V kavarniških prostorih je razstavljen cikel, ki ga je Vecchiet poimenoval Welcome to fabulous Las Neves. Izmišljeno ime Las Neves prikliče asociacijo na ameriški Las Vegas, zveni pa kot kritika človeku, ki je naravo spremenil v zabaviščni park. Kot je pojasnil na odprtju, bi želel obiskovalca spodbuditi k razmisleku o bolj humani interakciji z naravo. Nekateri kraji so zaradi skoraj vsesplošne dostopnosti vse bolj podobni lunaparku, do katerega se obiskovalci povzpnejo z gondolo ... v pohodniških čevljih in kopalkah, kot se je Vecchiet prepričal na lastne oči.

Vecchiet rad raziskuje manj poznane kraje, na stenah kavarne pa se ob ostankih ledenikov in žičnicah znajdejo tudi opuščeni rudniki in druge podobe hribovitega sveta.