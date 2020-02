Green Day: kratko, a učinkovito

Ameriški pionirji pop pank ritmov Green Day se vračajo z novim elanom. Štiri leta so že minila od prejšnjega albuma Revolution Radio, šestindvajset pa odkar je kalifornijski trojček podpisal pogodbo z glasbeno velikanko Reprise Records (Warner Music Group). Vse kaže, da bo nova plošča Father Of All Motherfuckers tudi zadnja s to založbo.

Zasedbo Green Day je daljnega leta 1987 ustanovil pevec in kitarist Bille Joe Armstrong, kmalu nato pa sta se mu pridružila še basist Mike Dirnt in bobnar Trè Cool. Člani benda so se od samega začetka odločili za hiter in melodičen pank rok, v teku dveh let pa so z neodvisno glasbeno založbo Lookout! Records izdali plošči 39/Smooth in Kerplunk!. Leta 1994 je mlada skupina podpisala pogodbo z založbo Reprise Records (Warner Bros Music), marketinška poteza pa se je kmalu obrestovala. Istega leta je izšla plošča Dookie, s katero so Green Day zasloveli na svetovni ravni. K temu je pripomogel tudi neverjeten uspeh videoposnetkov komadov na televizijski postaji MTV. Prerojeno pank rok sceno so v tistih letih sestavljale še skupine The Offspring, Rancid in NOFX.

Minilo je dvajset let, Green Day so danes planetarna glasbena atrakcija, njihovim nastopom sledijo ogromne množice oboževalcev, njihova glasba pa se je v teh letih spremenila. Prvotni pank rok se je v naslednjih ploščah počasi spremenil v pop pank in power pop, to je v glasbene zvrsti, primerne komercialnim radijskim postajam in najstniški publiki. Armstrong in ostali so se s svojo glasbo pogosto politično angažirali (beri z albumom American Idiot), ob tem pa tudi izdali nekatere ploščke, ki bi jih lahko brez skrbi pustili v predalu (na primer trilogija Uno, Dos, Tré). Po zadovoljivi plošči Revolution Radio iz leta 2016 pa imamo danes pred sabo najkrajši album njihove tridesetletne glasbene kariere. Father Of All Motherfuckers traja namreč le šestindvajset minut, sestavlja pa ga deset komadov.

Album je dober miks pop pank in garage rock ritmov, taki sta na primer že prvi dve pesmi Father Of All.. in Fire, Ready, Aim. Meet Me On The Roof je skrajno komercialni komad, I Was a Teenage Teenager tudi, Stab You In The Heart energična rokenrol oz. rockabilly pesem, ritem pa je spet hitrejši s kratko Sugar Youth. Prijetno presenečenje.

Father Of All Motherfuckers

Green Day

Pop-pank, garage rock

Reprise Records, 2020