Green Day po dobrih 30 letih še v formi

»Ideja o perfektni, veseli družini iz petdesetih let, kjer se vsi smejijo kot na kaki fotografiji Normana Rockwella, no, ta ideja je mrtva. Samo poglejte, kako se širi uživanje fentanila ali kako se neizprosno veča število brezdomcev. Ameriške sanje niso več sanje, ampak za mnoge ljudi prava nočna mora!« Tako Billie Joe Armstrong, pevec in kitarist ameriške skupine Green Day, ko je novembra lani v Milanu predstavil nov plošček Saviors. Nekaj tednov prej je namreč izšel prvi single z naslovom The American Dream Is Killing Me, ki je zelo spominjal na nekatere izmed uspešnic iz albuma American Idiot iz leta 2004. Nova plošča Saviors ima nasploh kar nekaj analogij z omenjenim albumom, tako v soundu kot tudi v izbranih tematikah. Se pravi »resen« plošček, a vsekakor ne preveč. Prisotna je tudi tista satirična in hudomušna žilica, ki je kalifornijskemu trojčku prinesla slavo z imenitnim albumom Dookie daljnega leta 1994.

Zasedbo Green Day je nekaj let prej ustanovil ravno Armstrong, kmalu nato pa sta se mu pridružila še basist Mike Dirnt in bobnar Trè Cool. Člani benda so se od samega začetka odločili za hiter in melodičen pank rok, v teku dveh let pa so z neodvisno glasbeno založbo Lookout! Records izdali plošči 39/Smooth in Kerplunk!. Leta 1994 je mlada skupina podpisala pogodbo z založbo Reprise Records (Warner Bros Music), marketinška poteza pa se je kmalu obrestovala. Istega leta je izšla plošča Dookie, s katero so Green Day zasloveli na svetovni ravni. K temu je pripomogel tudi neverjeten uspeh videoposnetkov komadov na televizijski postaji MTV. Prerojeno pank rok sceno so v tistih letih sestavljale med drugimi še skupine The Offspring, Rancid in NOFX.

Minilo je trideset let, Green Day so danes planetarna glasbena atrakcija, njihove nastope spremljajo ogromne množice oboževalcev, tudi glasba pa se je v teh letih spremenila. Prvotni pank rok se je v naslednjih ploščah počasi spremenil v pop pank in power pop, to je v glasbene zvrsti primerne komercialnim radijskim postajam in najstniški publiki. Armstrong in ostali so se s svojo glasbo pogosto politično angažirali, na primer z albumom American Idiot, ki je še danes ena izmed najbolj prodanih plošč novega tisočletja. Novi album Saviors pa je neke vrste vmesna pot med ravnodušnostjo iz ploščka Dookie in politično zrelostjo iz albuma American Idiot. V komadu Living In The ‘20s pravi na primer Armstrong, da se moramo vsi skupaj potruditi za boljši jutri, brez streljanja v trgovinah ali šolah. V pesmi Dilemma lider benda spregovori o svojih skušnjavah z mamili in alkoholom. 1981 je bolj razposajen komad, ravno tako tudi skladba Corvette Summer.

Skratka, fantje so po tridesetih in več letih kariere še vedno v odlični formi.

Saviors

Green Day

Pop-pank, pank rok

Reprise Records, 2024