»Groovy« plošča iz ameriškega Kingstona

Mesto Kingston poznamo kot eksotično prestolnico jamajškega otoka. Malokdo pa ve, da je Kingston tudi manjše mesto v Združenih državah Amerike, točneje v zvezni državi New York. Oddaljeno sto petdeset kilometrov od newyorške metropole, je Kingston mesto, ki šteje približno dvajset tisoč prebivalcev. Med te spadajo tudi člani bluz stoner benda Geezer. In ravno Geezer nam danes ponujajo nov glasbeni izdelek z naslovom Groovy.

Skupina Geezer je relativno mlada zasedba. Pevec in kitarist Pat Harrington, basist Freddy Villano in bobnar Chris Turco so jo ustanovili leta 2012. Družila jih je ljubezen do starejših ameriških bluzmenov in tršega, psihedeličnega stoner roka. »Na prvih treh-štirih vajah je prišlo na dan, da imamo radi bluz ritme, a tudi močne hrapave kitare, skratka rokenrol,« pravi pevec Harrington. »Škoda, da se je Freddy kmalu odpovedal igranju, saj je takrat živel skoraj štiri ure vožnje od Kingstona. K sreči pa je njegovo mesto prevzel Richie Touseull, s katerim smo ravno tako na isti valovni dolžini.« Fantje so leta 2015 izdali kratko ploščo Gage, leto kasneje pa ji je sledil prvenec Geezer. Gre za dobro ploščo z močnimi kitarskimi rifi in prežeto z »vesoljsko« psihedelijo. Bobnarja Turca je nato zamenjal Steve Markota, z njim pa je bend leta 2017 izdal drugi, bolj stoner rok obarvan album Psychoriffadelia. Ploščo je skupina predstavila tudi v Evropi, ko je med drugim sijajno nastopila na nemškem znamenitem Freak Valley festivalu.

Sredi poletja 2019 so se Harrington in ostali spet sestali v Darkworld studiu in posneli nov album Groovy. »Z nami je bil tudi Matthew Cullen, ki nam od samega začetka pomaga pri snemanju in miksanju albumov, ter ga lahko imamo za četrtega Geezerja,« pravi Harrington. Novo ploščo Groovy, ki je izšla maja letos, sestavlja osem pesmi, traja pa tri četrt ure. Na njej je tokrat veliko več bluza in heavy psych roka. Groovy je res posrečen naslov, idealen pridevnik za opis bendovega sounda. »Groovy« je na primer že prvi komad Dig, poln fuzz kitar, ki pa igrajo glavno vlogo v skoraj vseh skladbah. Awake je tudi dobra bluez stoner pesem, ravno tako tudi komad, ki daje ploščku naslov, s katerim lahko celo zaplešemo. Drowning On Empty je heavy psych pesem v Nebula stilu, Slide Mountain prepričljivo psihedelična, zaključna Black Owl pa je uravnovešen miks bluza, psihedeličnega roka in doom ritmov. Toplo priporočam, še bolj pa, da bendu prisluhnete v živo in se prepustite njegovi »groovy« energiji!

Groovy

Geezer

Stoner bluz

Heavy Psych Sounds, 2020