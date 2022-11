Guadagnino o kanibalizmu z neverjetno svežino

Prvi film, ki ga je najbolj ameriški sodobni italijanski režiser Luca Guadagnino posnel v ZDA, je septembra na beneški Mostri pretresel in navdušil. Pretresel, ker pripoveduje o skupini mladih kanibalov, navdušil pa predvsem zato, ker se režiser tako svojevrstnega argumenta loteva z neverjetno svežino. Tako, ki tudi zelo posebni žanr uspe približati tistim, ki se ga navadno ne veselijo.

Junakinja zgodbe je Maren, lepo dekle, ki sredi osemdesetih let živi z očetom v Virginiji in vsaj navidezno je najstnica podobna vsem njenim sovrstnikom. Marenina svojevrstna narava pa naposled privede očeta do tega, da jo zapusti in punca takrat odloči, da vzame pot pod noge in se odpravi po sledeh mame, ki je ni še nikoli spoznala.

Na dolgi poti sreča celo vrsto brezdomcev, postopačev, mladih revežev in odvisnikov, s katerimi italijanski režiser uspe izrisati zelo poseben portret in hkrati metaforo družbe v ZDA v času, ko ji je predsedoval Ronald Reagan.

Med številnimi srečanji punco prevzame predvsem spoznanje mladega, par let starejšega Leeja, očarljivega in lepega potepuha. Z njim nadaljuje dolgo pustolovščino, iz Marylanda v Nebrasko in srečanje za srečanjem obema kljub negotovostim in strahu uspe najti pot, ki si jo želita.

Road movie po Ameriki osemdesetih let združuje v eno horror in romantiko, pri čemer se režiser dobrohotno spogleduje s svojima junakoma, ki ju noče predstaviti kot morilca, temveč kot bolnika, okužena s socialno boleznijo in željna ozdravitve.

Taylor Russell je za svojo interpretacijo v filmu septembra na Lidu prejela nagrado Mastroianni za najperspektivnejšo mlado igralko.

Bones and all

Italija 2022

Režija: Luca Guadagnino

Igrajo: Timothée Chalamet, Taylor Russell in Chloé Sevigny