Heavy psych bendi pridejo v Trst

V Trst, točneje v gledališče Miela, prihaja 3. in 4. maja Heavy Psych Sounds Fest Italy 2024. Mednarodno priznani glasbeni festival bo v mesto v zalivu prvič pripeljala glasbena založba Heavy Psych Sounds Records & Booking. Potujoči glasbeni festival so v preteklih letih organizirali v Nemčiji, Švici, Franciji, Belgiji, Nizozemski, Angliji, pa tudi v ZDA, in sicer v Los Angelesu, San Franciscu, New Yorku in Baltimori.

V Trstu bo festival nastal v sodelovanju z ekipo Rocket Panda Management, ki se sicer že leta ukvarja z organizacijo stoner in heavy psych dogodkov v Trstu in na Proseku, med katerimi je tudi poletni glasbeni festival StonerKras Fest (www.stonerkras.it). Istočasno s tržaškim dogodkom bo festival Heavy Psych Sounds Fest Italy potekal tudi v nočnem klubu Freakout Club v Bologni.

V tržaškem gledališču Miela se bo predstavilo veliko mednarodnih gostov iz ZDA, Italije, Grčije in drugih krajev.

Med glavnimi festivalskimi atrakcijami bodo ameriški junaki sludge/weed metala Bongzilla iz zvezne države Winsconsin, kalifornijska legenda Nick Oliveri, ki se po lanskem nastopu na StonerKras Festu vrača v Trst s svojim bendom Mondo Generator, špica italijanske doom scene Ufomammut, pionirji grškega stoner roka Nightstalker. Nastopili bodo tudi Mr. Bison, 1782, The Clamps, Kadabra, Witchthroat Serpent, Josiah, Tankzilla in lokalni rokerji priljubljenega benda Buss.

Predprodaja vstopnic se je že začela; na voljo so na platformi vivaticket.com ali pri blagajni gledališča Miela vsak dan od 17. do 19. ure. Možno je kupiti dnevno vstopnico ali pa za vikend. Oba večera se bosta po koncertih priznanih heavy psych in stoner glasbe nadaljevala z zabavo z didžeji.