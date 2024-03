Hitri, adrenalinski in ironični

Že spet smo pri pank roku. Prejšnji teden smo namreč postavili pod drobnogled kultni plošček Smash, ki ga je leta 1994 izdal ameriški bend The Offspring. Leta 1994 pa sta na svetovno glasbeno sceno prodrli še dve drugi pank rok zasedbi in sicer Green Day s svojim albumom Dookie in pa NOFX s ploščo Punk In Drublic.

Pred malo več kot enim letom smo se ukvarjali s poslovilnim ploščkom Double Album benda NOFX, šušljalo pa se je tudi, da se bo skupina od svojih oboževalcev poslovila z veliko zaključno turnejo. In res, novembra lani je kalifornijska zasedba najavila evropsko turnejo 40 years, 40 cities, 40 songs. Bend bo tako štiridesetletno glasbeno kariero kronal z nastopi v štiridesetih evropskih mestih, na vsakem koncertu pa bo zaigral kar štirideset pesmi. Med mesta, ki jih bodo Fat Mike in ostali obiskali, spada tudi Ljubljana. Zasedba bo v ljubljanskem Media Centru nastopila v četrtek, 30. maja.

Zasedbo NOFX lahko na nek način enačimo s pank rokom in melodičnim hardkorjem. Bend spada namreč v sam vrh teh dveh žanrov, poleg tega pa je bistveno pripomogel k njunemu svetovnemu uspehu. NOFX obstajajo že štirideset let, saj so fantje skupino ustanovili daljnega leta 1983. Bend je doma v Kaliforniji, natančneje v mestu Berkeley. Glasbeni projekt je nastal že v šolskih klopeh. Prvotno zasedbo skupine so sestavljali pevec in basist Mike Burkett, bolje znan s psevdonimom Fat Mike, kitarist Eric Melvin in bobnar Erik »Smelly« Sandin. Leta 1991 so v skupino sprejeli še kitarista Aarona »El Hefe« Abeyto in s to postavo nastopajo še danes.

NOFX so v dolgi glasbeni karieri izdali petnajst studijskih ploščkov, večkrat pa so sodelovali tudi pri številnih drugih glasbenih pank zbirkah in projektih. Pred štirimi leti smo na primer pisali o split albumu West Coast vs. Wessex, ki so ga ameriški pankrokerji posneli z angleškim kantavtorjem Frankom Turnerjem. Za NOFXe lahko danes mirne duše trdimo, da so svetovna pank rok ikona. Skupina je zaslovela leta 1994 z albumom Punk in Drublic. Plošček praznuje letos okroglo tridesetletnico in je nedvomno najbolj uspešen album bendove kariere. Punk in Drublic je anagram za Drunk in Public (iz angleškega Pijan v javnosti), traja pa celih štirideset minut, kar je za pank rok plošček ogromno. V njem dobimo kar sedemnajst hitrih, adrenalinskih in ironičnih komadov. Nad vsemi kraljuje uvodna Linoleum – dve minuti brezkompromisnega pank-hardkorja. Komad, ki nima refrena, a ti vseeno neizbežno ostane v spominu in ki je še danes ena najbolj preigranih pank uspešnic nasploh. Nato pa še Don’t Call Me White, Perfect Government in še bi lahko naštevali, do zaključne, akustične folk-ska koračnice Scavenger Type. Vidimo se v Ljubljani!

Punk In Drublic

NOFX

Pank rok, melodični hardkor

Epitaph Records, 1994