Igralsko zakulisje z bitko nemogočih egov

Argentinska režiserja sta večji del zgodbe stresla iz lastnega rokava, saj v filmu, ki so ga lani predstavili najprej na beneški mostri in nato tudi na festivalu v Torontu, pripovedujeta o zakulisju gledališkega in filmskega sveta, a tudi o mogočnem egu nekaterih igralcev, ki jih uspeh in slava privedeta do nemogočega obnašanja.

Za protagoniste sta si Gastón Duprat in Mariano Cohnizbrala zveneča imena filmskega sveta, kot sta Penélope Cruz in Antonio Banderas in pa Oscar Martinez, eden najznamenitejših obrazov argentinskega gledališča.

V tej zgodbi tako Martinez kot Banderas na nek način poosebljata sama sebe, saj sta velika igralca, ki ju perspektivna režiserka izbere za nastop v dokaj posebnem filmu. Zgodbi, ki ji jo je poveril uspešni podjetnik. Milijarder se je namreč odločil, da bi častitljivi rojstni dan praznoval z ikoničnim filmom, katerega avtorica in interpreti bodo najslavnejša imena španske kulture.

Za ambiciozen projekt je tako najel priznano filmsko ustvarjalko Lolo Cuevas. Ona pa si je za vlogi glavnih igralcev izbrala igralca hollywoodskega ljubljenca Félixa Rivera in radikalnega gledališkega igralca Ivána Torresa. Oba sta legendi, a ne ravno najboljša prijatelja. Še več, vse življenje sta namreč v popolni kompeticiji. Skozi vrsto vse bolj ekscentričnih preizkušenj, ki jima jih je postavila Lola, se morata Félix in Iván soočiti ne samo drug z drugim, ampak tudi s svojo zapuščino. A kdo od njiju bo ostal, ko se bodo kamere končno prižgale? Film je kritika nepoznane plati umetniškega sveta a tudi informacija tega, kaj vse igralci počnejo, da spravijo gledalca v jok ali v smeh in da pravzaprav izzovejo pri občinstvu tudi globoka čustva. (iga)

Finale a sorpresa

Španija, 2021

Režija: Gastón Duprat in Mariano Cohn

Igrajo: Penélope Cruz, Antonio Banderas in Oscar Martínez