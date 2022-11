Indie pop ploščo navdihnil Louvre

Danes je na vrsti nekoliko bolj lahkotna glasba. Po dolgih petih letih je namreč pred nami Alpha Zulu, nov glasbeni izdelek francoskega indie pop benda Phoenix. Gre za komade, ki so nastajali že v letu 2020, med takratnim razsajanjem covida-19, a so zaradi raznoraznih razlogov zagledali luč komaj danes.

Skupina Phoenix, doma v Versaillesu, je nastala v drugi polovici 90. let. Ustanovila sta jo brata Christian Mazzalai in Laurent Bracowitz. Kitarista sta zraven povabila še pevca Thomasa Marsa in basista Decka D’Arcyja. Zasedba je na začetku glasbene kariere igrala neke vrste indie-dance-rock, ki se je približeval tistemu ameriškega benda The Strokes, vplivi popa in dance glasbe pa so bili iz leta v leto bolj razvidni. Tu mislim na zapeljivo elektronsko glasbo francoske dvojice Air. Bracowitz in ostali so leta 1998 izdali svoj prvi single, glasbeno priredbo uspešnice omenjene skupine Air Kelly Watch The Stars. Dve leti kasneje je prišel na vrsto prvenec United z uspešnico If I Ever Feel Better. Bend je tako zaslovel in začel z nastopanjem tudi izven francoskih meja. Leta 2004 se je zasedba ponovno odpravila v glasbeni studio in posnela ploščo Alphabetical, dve leti kasneje pa album It’s Never Been Like That.

Sledil je še genialni Wolfgang Amadeus Phoenix, s katerim se je bend dokončno uveljavil na svetovni glasbeni sceni. Po neravno uspešnem Bankrupt! je leta 2017 izšel dober Ti Amo. Novi komadi so predstavljali pravi skok v 80. leta, plošča pa je bila neke vrste poklon deželi sonca, pašte in mandolina. Pevec Thomas Mars se je med drugim v Italiji tudi poročil z režiserko Sofio Coppola.

Snemanje glasbenega materiala za novo ploščo Alpha Zulu se je začelo pred dvema letoma. Med pandemijo je bil pariški muzej Louvre zaprt, fantje pa so lahko tako najeli eno izmed dvoran. »Neskončna lepota umetnin nas je na začetku skoraj strašila, kar naenkrat pa so komadi prišli sami. Dober del plošče smo tako posneli v prvih desetih dneh,« je v nekem intervjuju dejal kitarist Mazzalai. Novi album Alpha Zulu je skupina posvetila preminulemu prijatelju, glasbenemu producentu in članu skupine Cassius Philippu Zdarju. Glasbeni poklon je razviden v nekaterih izmed desetih komadov, kot na primer v prijetnih Artefact in Tonight. After Midnight in My Elixir se približujeta soundu benda The Strokes. Winter Solstice in Season 2 sta bolj anonimna komada, All Eyes On Me pa spada med bolj elektronske skladbe novega solidnega ploščka.

Alpha Zulu

Phoenix

Indie pop, dance

Glassnote Records, 2022