Iron Maiden po šestnajstih letih spet v Sloveniji

Angleške heavy metal legende Iron Maiden se po šestnajstih letih vračajo v Slovenijo! Koncert, ki bo v nedeljo, 28. maja, zvečer v ljubljanski Areni Stožice, spada v širšo glasbeno turnejo Future Past Tour. Maidni bodo slovenski publiki predstavili pesmi svojega zadnjega albuma Senjutsu, poleg ikoničnih pesmi albuma Somewhere In Time iz leta 1986 in drugih klasik skupine.

Skupina Iron Maiden je danes sinonim za heavy metal glasbo. Bend nudi ljubiteljem težkih in melodičnih metal ritmov svoj heavy metal sound že več kot štirideset let. V dolgi glasbeni karieri je zasedba izdala kar sedemnajst studijskih albumov, zadnjega Senjutsu pred dvema letoma. Z nedeljskim koncertom bodo Maidni začeli novo glasbeno turnejo, tako da jih bodo slovenski oboževalci lahko prvi videli po kar šestnajstih letih od njihovega zadnjega nastopa na bežigrajskem stadionu. Predskupina na koncertu bo The Raven Age, dogodek pa je že več mesecev razprodan.

Maidnov basist Steve Harris je na predstavitvi turneje dejal: »Leto 2023 bo razburljivo obdobje in res se veselimo, da vas bomo spet srečali v Sloveniji, kjer smo nazadnje igrali leta 2007 na poletni turneji Matter Of The Beast.« In prav dan pred koncertom Iron Maiden v Ljubljani, torej drevi (sobota, 27. maja), bo Steve Harris s svojo skupino British Lion nastopil v ljubljanski Cvetličarni. Vstopnice so še vedno na voljo na spletni strani www.eventim.si in na pooblaščenih prodajnih mestih.