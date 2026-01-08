Iskanje sestre oziroma hčere ob techno glasbi

Luisa spoznamo, ko z mlajšim sinom Estebanom kroži med neskončno množico rave partyja nekje v notranjosti Maroka in tišči v roki sliko starejše hčerke Mar, ki je že pred meseci izginila med eno tovrstnih zabav.

Oče in sin se premikata med udeleženci zabave in vsem po vrsti kažeta fotografijo izgubljenega dekleta. Mlade ženske nihče ne pozna in upanje začne postopoma bledeti. Ko pa na dogodku posežejo vojaške oblasti in se množica porazgubi, oče in sin še vedno trmoglavo sledita potujoči karavani, ki odpotuje v smer puščave, kjer bo prizorišče nove velike zabave. Potovanje pa se kmalu zakomplicira in njuno poslanstvo se postopoma prelevi v nekaj povsem drugega od tistega, po kar sta se sprva odpravila.

Sirât, psihedelična odisejada, ki je hkrati eden izmed zanimivejših filmov zadnjega festivala v Cannesu, je popotovanje po maroških puščavskih prostranstvih, ki jih je režiser Oliver Laxe odkril med desetletnim bivanjem v Magrebu.

Triinštiridesetletni v Parizu rojeni avtor velja danes za najuspešnejšega galicijskega režiserja, saj se je v zgodnjem otroštvu iz Francije preselil v špansko Coruño, rojstno mesto obeh staršev.

Delo, ki sta ga producirala brata Almodóvar in si je v Cannesu prislužilo nagrado žirije, je zelo fizični celovečerec, v katerem glasni ritmi elektronske plesne glasbe dobesedno vdrejo in napolnijo filmsko dvorano.

Techno in nizki toni spremljajo celotni potek zgodbe in neutrudnega iskanja očeta in sina, ki si prizadevata, da bi spet videla hčerko oziroma sestro, pa ne z namenom, da bi jo odpeljala domov, ampak samo zato, da bi se prepričala, da je z njo vse v redu.

Očarljivost ekstremne glasbene on the road pripovedi pa med vožnjo po ostrih in nevarnih maroških grebenih žal skopni, ko v določenem trenutku zgodba izgubi na verodostojnosti in zapusti daleč za sabo prepričljivi začetni naboj.

Oliver Laxe je bil pred enajstimi leti gost festivala Izola Otok, kjer je predstavil svoj filmski prvenec Vsi ste kapitani, s katerim je že pri tridesetih letih prejel nagrado Fipresci na festivalu v Cannesu.

V Trstu je njegov novi film od danes na sporedu kinodvorane Ariston.

Sirât

Državi: Francija in Španija, 2025

Režija: Oliver Laxe

Igrajo: Sergi López, Jade Oukid, Bruno Núñez Arjona, Stefania Gadda in Joshua Liam Henderson