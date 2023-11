Italijani proti vojni in zablodam oblasti

Programski vodja 34. ljubljanskega filmskega festivala Liffe Simon Popek je imel pri retrospektivi italijanskega filma srečno roko. V ljubljanski Kinoteki so do nedelje na ogled biseri italijanskega političnega in družbeno angažiranega filma, ki črpa korenine iz neorealizma. Režiserje, katerih filme so vključili v retrospektivo, ne povezuje generacijska enotnost, pač pa radikalna kritika nasilja, korupcije, klientelizma, kolonializma ter zablod oblasti na sploh.

Ena osrednjih osebnosti tega gibanja je bil Francesco Rosi. V Kinoteki so predvajali vse njegove najboljše filme, začenši s Salvatorejem Giulianom iz leta 1962, Rokami nad mestom (Le mani sulla città-1963), Ljudmi proti (Uomini contro -1966) in Kristusom ki se je ustavil v Eboliju (Cristo si è fermato a Eboli-1979). Retrospektivo je Liffe pripravil v sodelovanju z Inštitutom za italijansko kulturo, ki deluje pod okriljem italijanskega veleposlaništva v Sloveniji.

V retrospektivo je sodil tudi film Gilla Pontecorva Bitka za Alžir (La battaglia di Algeri-1966), ki govori o alžirskem osvobodilnem boju proti Francozom. Na beneškem filmskem festivalu je bil film nagrajen z zlatim levom.