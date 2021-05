Italijanski Måneskin osvojil Evrovizijo

Italijanski rockerji z danskim imenom Måneskin so s svojo skladbo Zitti E Buoni najbolj prepričali Evropo in Evrovizijo po 31 letih znova pripeljali na Apeninski polotok. Zadnji Italijan, ki je slavil zmago na Evroviziji (Eurovision Song Contest), je bil Toto Cutugno leta 1990 v Zagrebu s skladbo Insieme: 1992.

V finalu se je predstavilo 26 skladb, na koncu pa so slavili Damian David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi in Ethan Torchi alias Måneskin, ki so v napetem finalu premagali francosko predstavnico Barbaro Pravi in njen šanson Voila ter Švicarja Gjona Muharremaj z umetniškim imenom Gjon's Tears, ki je bil s svojo skladbo Tout l’Univers na koncu tretji.

Slovenija s svojo pevko Ano Soklič s skladbo Amen se ni uvrstila v finale.