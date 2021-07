Italijanski strip o Narodnem domu

Od diktatorskih režimov v Južni Ameriki do požiga Narodnega doma v Trstu je časovni preskok sicer precejšen, vsebinski pa manjši kot se morda zdi na prvi pogled. »V obeh primerih gre za vprašanje človekovih pravic in ta tema našo založbo od nekdaj zanima,« pove Simone Cuva, s Patrizio Dughero ustanovitelj založbe qudu. »Zato smo z veseljem sprejeli predlog, da izdamo italijanski prevod stripa Črni plamen, ki sta ga ob stoletnici požiga Narodnega doma pripravila Ivan in Zoran Smiljanić. V katalogu naše založbe so pesniške zbirke, esejistika, proza za otroke in odrasle: stripovskega romana ali graphic novel doslej še ni bilo, je pa vsebina Črnega plamena povsem koherentna z našo založniško linijo.«

Črni plamen je lani izhajal v obliki podlistka na straneh Primorskega dnevnika in tednika Mladina, ob julijski stoletnici požiga Narodnega doma pa je izšel tudi v knjižni obliki: založila ga je Založba ZRC (ZRC SAZU) iz Ljubljane ob podpori Zadruge Primorski dnevnik, ki je knjigo podarila vsem svojim članicam in članom tudi ob 75-letnici izhajanja našega dnevnika. Zgodbo o prijateljstvu med Josipom Furlanom in Giuseppejem Pazzijem, Slovencem in Italijanom iz Trsta, o njunem odraščanju v kozmopolitskem Trstu in stranpoteh ideologije, ki so njuno prijateljstvo prekinile ter sprožile pogrom nad slovenskim prebivalstvom, sta ustvarila uveljavljeni slovenski stripar Zoran Smiljanić in njegov sin, zgodovinar Ivan.

Knjiga je po novem dostopna tudi italijanskim bralcem. Darja Betocchi jo je namreč prevedla v italijanščino, izid knjige sta podprla slovenska Javna agencija za knjigo in Slovenski klub iz Trsta, založba qudulibri pa jo sedaj pod naslovom La fiamma nera - Il rogo del Narodni dom a Trieste prinaša med bralce. V ponedeljek, 19. julija, ob 18.30 jo bodo prvič predstavili javnosti v zunanjih prostorih kavarne San Marco v Trstu (Ulica Battisti 18); zaradi protikoronavirusnih ukrepov je zaželena rezervacija na telefonski številki 040 2035357 ali 338 9525003.