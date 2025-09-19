Ivana Suhadolc, njena mama in prijateljstvo z Biagiom Marinom

Pritegne že naslov, Rondine e Pernice (Lastovka in jerebica), in tudi namiguje, da gre za malce neobičajno pripoved. V knjigi, ki jo je napisala Ivana Suhadolc in je avgusta letos izšla pri tržaški založbi Vita Activa Nova, se prepletata pripoved in izpričevanje, vmes pa so razmeščeni citati iz pisem ali odlomki poezij, in nenazadnje so pridani dialogi in arhivsko gradivo. Vse je umetelno premešano oziroma bolje, razvrščeno, kajti vsebina knjige je v isti sapi privlačna in občutljivo napisana. Publikacijo so predstavili na prvem dnevu 26. Praznika knjig in svobode Pordenonelegge v Pordenonu.

Sredi vojne na obmejnem območju

Avtorica z veliko tenkočutnostjo opisuje veliko prijateljstvo med mladima ženskama, učiteljicama, Rito (s celim imenom Margherita) in Graziello (v družini imenovano Krasulja), njuno srečanje z veliko starejšim moškim, njunim profesorjem in znanim pesnikom Biagiom Marinom, svojo željo, še več, nujo, da bi globlje spoznala svojo mater Graziello – Krasuljo in z njo, ko sta obe starejši, mati pa že hudo bolna, ustvarila trdnejšo vez. Prodreti v materino dušo, da bi našla samo sebe.

In nenazadnje je tu še zgodovinski okvir pripovedi: leta 1942, ko divja druga svetovna vojna, sta Rita, naslovna lastovka, in Graziella, poetično poimenovana jerebica, stari 20 let. Dogaja se na obmejnem območju, Rita živi v glavnem v Ronkah, Graziellin dom je v Romjanu, kjer je prebivalstvo mešano in pojavlja se vprašanje narodnostne pripadnosti.