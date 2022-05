Ivo Barišič dobitnik Borštnikovega prstana

Ivo Barišič je dobitnik letošnjega Borštnikovega prstana, ki velja za slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost. Izbrala ga je strokovna žirija, ki jo sestavljajo režiser Jernej Lorenci, gledališka kritičarka Mojca Jan Zoran in lanska prejemnica te nagrade za življenjsko delo Jette Ostan Vejrup. Razglasili so ga danes v Mariboru, kjer bodo predstavili tudi letošnji program festivala, ki bo potekal med 30. majem in 12. junijem. Prstan mu bodo izročili na zaključni slovesnosti 57. Festivala Borštnikovo srečanje 12. junija, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade.

Ivo Barišič, rojen 13. marca 1949, se je uveljavil v novogoriškem gledališču. Posebno mesto v njegovem ustvarjanju zavzema dramatika absurda, piše na spletni strani Slovenska biografija. Osnovno šolo je obiskoval v Sežani (1956–64), nato industrijsko šolo ISKRA v Kranju (do 1967). Leta 1969 se je zaposlil v Primorskem dramskem gledališču (od 2004 SNG Nova Gorica) in tam ostal do upokojitve 2014.