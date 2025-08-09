Iz gradu Snežnik krik proti genocidu v Gazi

V okolici gradu Snežnik se je v četrtek začel festival Plavajoči grad - Floating Castle. Festival, ki ni festival, temveč »križišče umetnikov iz celega sveta, sklop neponovljivih nastopov z nepričakovanimi gosti, platforma povezovanja globalne umetnosti in lokalnega izročila, štiri dni in tri noči trajajoča multi-žanrska predstava, katere del postane tudi gledalec,« kot poudarjajo organizatorji (v prvi vrsti Društvo ljubiteljev gradu Snežnik in Kulturno-umetniško društvo Plavajoči grad).

Eden od sklopov letošnjega festivala je Float 2 Gaza, v sklopu katerega bodo izvedli devet projektov v sodelovanju z umetniki, ki trenutno živijo in delujejo v Gazi, ter glasbeniki, filozofi, aktivisti in novinarji z vsega sveta. V četrtek zvečer je potekal multimedijski dogodek, ki je v živo povezal grad Snežnik z Gazo. Udeležila se ga je tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki se je zahvalila umetnikom za pozornost do Gaze. »Noben glas ni pretih, noben glas ni prešibek. Prav je, da sporočimo Evropi in svetu, da je genocida dovolj.«

V štirih dneh in treh nočeh se bo na 21 odrih zvrstilo približno 250 koncertov in predstav. V sklopu festivala bo okrog 220 skupin iz 35 držav predstavilo žanrsko raznolik program. Vsak oder bo predstavljal avtonomen tematski sklop, povezan s scenografskimi instalacijami, projekcijami, performativnimi intervencijami ali prostorskimi postavitvami. Folk, pop, jazz, elektronika, lutke, cirkus, eksperimentalna glasba, povorke, otroški kotički, delavnice in tržnice bodo zaživeli na grajskem obzidju, med skalami, na vodi, v kleti, naravnem amfiteatru ...

Vse informacije o vstopnicah so na voljo na spletni strani www.floatingcastle.si (za nedeljsko festivalsko dogajanje je vstop prost).