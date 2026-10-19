V nesreči pri Špetru hudo poškodovan otrok

Pri vasi Klenije v Občini Špeter je prišlo danes zjutraj malo pred osmo uro do prometne nesreče, v kateri se je hudo poškodoval otrok. Moški za volanom naj bi zapeljal s ceste, v vozilu, ki je pristalo v goščavi ob cesti, sta bila še njegova dva otroka. Po podatkih reševalcev je eden od otrok ostal ujet med zmečkano pločevino. Gasilci so ponesrečenca izvlekli iz avtomobila, reševalci službe 118 go ga odpeljali v bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje naj bi bilo resno, v bolnišnico so ga sprejeli z rdečo triažno kodo.

Na kraju so posredovali karabinjerji, čedajski gasilci, ki so ponesrečence izvlekli iz vozila in zavarovali kraj nesreče, ter reševalci službe 118. Slednji so na kraj prispeli z reševalnim avtomobilom , prišla je tudi helikopterska nujna medicinska pomoč. Oče in brat hudo poškodovanega otroka sta se v nesreči le lažje poškodovala.