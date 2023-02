Izjemna umetnica, nasilna ženska

Lydia Tár, prva ženska, ki je s taktirko v roki zamahnila pred prestižnim orkestrom Berliner Philharmoniker, velja tudi za eno največjih sodobnih dirigentk in skladateljic.

Kot prva ženska na položaju glasbenega direktorja pomembnega nemškega orkestra se pripravlja na težko pričakovano izvedbo Mahlerjeve Pete simfonije, hkrati pa pričakuje izid svoje knjige z naslovom Tár on Tár. Ko pa je na vrhuncu kariere, začnejo curljati v javnost kočljive vesti o njeni preteklosti.

Todd Field, oseminštiridesetletni ameriški režiser, ki je sicer večji del svojega življenja preživel pred filmsko kamero kot igralec in se šele kasneje odločil, da stopi za kamero in se preizkusi tudi v režiji, je na lanskoletni beneški Mostri razdelil mnenja občinstva in kritike oziroma ločil tiste, ki so se v njegov glasbeni noir zaljubili, od tistih, ki so njegovo zelo izvirno srhljivko naravnost zasovražili.

Na Lidu je ameriški avtor premierno predstavil filmsko zgodbo o ženski, ki s trudom in trdim delom doseže skoraj nemogoče, zgodba pa ima tudi drugo plat, temnejšo, zaradi senc iz njene preteklosti, ki jo bodo drago stale tudi v bodoče.

Scenarij je Field napisal na kožo še enkrat izredne igralke Cate Blanchett in glede tega povedal, da filma brez njenega nastopa ne bi bilo.

Lydia Tár za obrazom navidez običajne in tudi v zasebnem življenju srečne ženske skriva kontroverzno osebnost izjemne umetnice, ki je za uspeh pripravljena na vse. V sebi nosi neskončen ego in je pri tem prepričana, da ji je vse dovoljeno, tudi nasilje nad sodelavkami in uradnicami, ki jih celo spolno zlorablja. Vse se seveda dogaja skrivaj in nihče si ne upa obelodaniti srhljive resnice, dokler se Krysta, ena njenih asistentk, samomori. Tragedija prepriča tudi ostale, ki so do tedaj molčali, da spregovorijo. Neizrekljiva resnica privre kot hudournik med vse, ki imajo opravka z ambiciozno dirigentko.

Cate Blanchett je za nastop v filmu Tár septembra lani v Benetkah prejela nagrado za najboljšo žensko vlogo. Fieldov celovečerec se bo marca potegoval za kar šest oskarjev, ameriški filmski inštitut pa ga je umestil med deset najboljših filmov lanskega leta.

Tar

ZDA 2021

Režija: Todd Field

Igrajo: Cate Blanchett, Noemie Merlant, Nina Hoss in Julian Glover