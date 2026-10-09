Izvrsten rokenrol z bluz predznakom

Dragi ljubitelji in ljubiteljice modernega bluz roka, danes je rubrika namenjena vam. Eden izmed boljših bluz rok bendov novega tisočletja Graveyard nam namreč ponuja devet svežih komadov na plošči Fever.

Skupino Graveyard so leta 2006 v Göteborgu ustanovili pevec in kitarist Joakim Nilsson, basist Rikard Edlund, bobnar Axel Sjöberg in pevec Truls Mörck. Po dveh letih je izšel prvenec Graveyard, izdala pa ga je ameriška neodvisna založba Tee Pee Records. Mörcka je zamenjal mlad in perspektiven kitarist Jonatan Larocca-Ramm. Glasbeni potencial švedskega kvarteta se je na tak način še dodatno povečal, česar se je zavedela tudi nemška Nuclear Blast, ena izmed večjih, svetovno znanih metal in rok založb. Fantje so kmalu podpisali pogodbo in leta 2011 predstavili glasbeni biser Hisingen Blues, s katerim so zasloveli tudi v ZDA.

Živo imam pred sabo njihov prvi nastop v Italiji, leta 2011 v »izgubljeni« vasici Quero blizu mesta Belluno. Takoj mi je postalo jasno, da imam pred sabo bend, ki je razred zase. Koncertu mlade četverice je takrat prisostvovalo malo več kot petdeset ljudi, danes pa spada bend v sam vrh svetovne rok scene.

Člane skupine sem v naslednjih letih spoznal tudi osebno. Najprej kot fan, nato v vlogi novinarja, nazadnje pa kot glasbeni delavec. Z Larocco sem sodeloval pri izdaji njegove kratke plošče Universal Trial z manj znanim, a zelo kvalitetnim projektom Solarius. Ploščo priporočam vsem ljubiteljem intimnega bluz roka. A pustimo to.

Po izidu zelo uspešnega ploščka Hisingen Blues so Graveyard zasloveli tudi med ljubitelji stoner roka. Igrali so na najpomembnejših evropskih festivalih in si nabrali kar nekaj oboževalcev. Leta 2012 je prišel na vrsto album Lights Out, z novim ploščkom Innocence & Decadence pa se je tri leta kasneje vrnil Truls Mörck, ki je tako zamenjal basista Edlunda.

Konec leta 2016 se je nekaj zataknilo. Kazalo je, da bo glasbene avanture konec. Bobnar Axel Sjöberg je zasedbo zapustil in se raje posvetil drugim glasbenim projektom. Že na začetku naslednjega leta pa je oboževalce švedskega benda osrečila vest, da je skupina z novim bobnarjem Oskarjem Bergenheimom spet na nogah. Z novim elanom je bend izdal ploščo Peace, pet let kasneje nekoliko bolj intimni album 6, danes pa imamo končno pred sabo nove komade na plošči Fever. Devet pesmi, s katerimi se Nilsson in ostali vračajo k energičnemu bluz roku. Kitarist Larocca je žal takoj po snemanju zapustil bend, njegov glasbeni doprinos pa je v novih pesmih še vedno odločilen. Kitarski hard rock rifi so ponosno v ospredju. Hitri ritmi skorajda nikoli ne upočasnijo, morda le v zaključni Dead Note, s katero fantje ponovno dokažejo, da lahko še vedno osrečijo poslušalce z rokersko balado. Fever je izvrsten rokenrol album z bluz predznakom, takega pa zmorejo le Graveyard!

Fever

Graveyard

Bluz rok, rokenrol

Nuclear Blast Records, 2026