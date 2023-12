Izvrsten tekstopisec, ki je rad pisal o Irski

Pred dvema tednoma je glasbeno sceno pretresla vest o smrti irskega pevca in glasbenika Shana MacGowana. Lider kultne predstavnice keltskega pank rok gibanja The Pogues je bil že dolgo hudo bolan, star pa je bil le petinšestdeset let.

Shane MacGowan se je rodil na božični dan leta 1957 v mestu Tunbridge Wells v angleški grofiji Kent. Otroštvo je MacGowan preživel na Irskem, saj sta oba starša bila irskega porekla. Ljubezen do irske kulture je malemu Shanu posredovala mama Tereza, plesalka in pevka irske narodne glasbe. Bil je velik ljubitelj književnosti, že v otroških letih je rad bral Dostojevskega in Joycea, pri trinajstih pa je bil med zmagovalci literarnega natečaja, ki ga je organiziral angleški dnevnik Daily Mirror. Bil je izreden pesnik in tekstopisec, zaradi zlorabe mamil in alkohola pa je še nepolnoleten preživel nekaj mesecev v psihiatrični bolnišnici.

Potem ko je leta 1976 prisostvoval koncertu skupine Sex Pistols, je postal aktiven na londonski pank sceni in ustanovil svoj prvi pank bend Nipple Erectors, kasneje znan kot The Nips.

Leta 1982 je z Jemom Finerjem in Spiderjem Stacyjem ustanovil zasedbo Pogue Mahone, ki je kasneje spremenila svoje ime v The Pogues. Novonastali bend je v svojem soundu spajal irsko tradicionalno folk glasbo s pank rok pristopom in kmalu postal pionir tako imenovanega keltskega pank roka.

MacGowan je bil glavni tekstopisec skupine. V pesmih je pogosto pisal o irskem ljudstvu, njegovi zgodovini in diaspori v Združenih državah Amerike in Angliji ter o londonskem življenju. V nekem intervjuju je nekoč dejal: »Sram me je bilo, da nisem bil zadosti pogumen, da bi se pridružil Irski republikanski armadi. Skupina The Pogues je bil moj način spopadanja s tem.«

Bendu so se kmalu pridružili še James Fearnley, Andrew Ranken in Cait O’Riordan, leta 1984 pa je zagledal luč prvenec Red Roses For Me. Istega leta je zasedba nekaj krat igrala kot predskupina na koncertih benda The Clash. The Pogues so v svojih komadih igrali tudi bendžo, mandolino, harmoniko in flavto. Leta 1985 je bendu priskočil na pomoč Elvis Costello, s ploščkom Rum, Sodomy And The Lash pa je skupina zaslovela.

V tem obdobju se je tako psihično kot fizično stanje MacGowana zaradi zlorabe mamil in alkohola iz leta v leto slabšalo. Z bendom je izdal še nekaj uspešnih albumov in singlov, med katerimi nedvomno izstopajo Dirty Old Town, Sally MacLennane in pa Fairytale Of New York, božična pesem, v kateri poje MacGowan z angleško pevko Kirtsy MacColl. Leta 1991 so MacGowana odslovili iz benda, ta pa je ustanovil novo skupino The Popes, s katero je izdal dve plošči. V novem tisočletju se je ponovno približal zasedbi The Pogues, s katero je še veliko koncertiral po svetu.

Shane MacGowan

(1957 - 2023)

The Pogues

Keltski folk pank