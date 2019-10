Izvrstni in strašljivi Joker

Strašen smeh, ki se skozi ves film polašča protagonista Arthurja Flecka, ostane tudi po projekcij neizbrisno v spominu gledalcev, saj je to smeh, a tudi glasen klic v sili in prošnja po pomoči izčrpanega štiridesetletnika, za katerega pa se nihče ne zmeni. Čudoviti film in prav gotovo ena najlepših filmskih zgodb letošnjega leta, je trinajsto delo oseminštiridesetletnega newyorškega režiserja Todda Phillipsa, ki je zaslovel s trilogijo Una notte da leoni (Prekrokana noč) in bil nominiran za oskarja za scenarij filma Borat. Z Jokerjem si je na letošnji beneški mostri prisvojil osrednjo nagrado, zlatega leva.

Film je kriminalni triler, nikoli povedana zgodba o zloglasnem negativcu iz sveta stripov, oziroma osrednjem antagonistu slavnega Batmana. Tudi Arthur Fleck živi v Gotham Cityju, sredi 80. let prejšnjega stoletja. Med dnevom dela kot klovn, ponoči se skuša uveljaviti kot komik, ki pa vedno znova ugotavlja, da se občinstvo smeje njemu, ne pa njegovim šalam. Že štiridesetletni moški, ki še vedno živi ob bolni mami, nepretrgano išče svojo identiteto in očeta, ki ga ni nikoli spoznal. Zaradi popolne ujetosti v krog apatije in krutosti, Arthur z napačno odločitvijo sproži serijo dogodkov, ki ga spremenijo v očarljivega Jokerja. Phillipsov film je tako izredna študija bolne osebnosti, a tudi fokus družbe, ki je že zdavnaj izgubila svojo človeškost.

V celovečercu naravnost blesti protagonist, Joaquin Phoenix, ki je tokrat prvič sprejel vlogo stripovskega junaka, in pravzaprav tudi junaka, ki mu je prav Phillips posvetil prvi film stand-alone, kot kritiki imenujejo take vrste portrete. Phoenix je pri pripravi za to vlogo shujšal več kot deset kilogramov, njegov nastop pa je tako pretresljiv, da si je res težko predstavljati, da bi zanj ne zmagal oskarja. Čeprav mu v zadnjih dneh mečejo polena pod noge nekatere ameriške organizacije, ki so film ocenile kot žalitev na račun žrtev atentatov serijskih morilcev. Ameriške oblasti bodo v prihodnjih dneh, ko bo film premierno predstavljen tudi na domačih tleh, celo poostrile nadzor v nekaterih kinodvoranah in drugih prostorih, ker se bojijo oponašanja.

V Italiji je film na ogled od danes. Kdor ga želi videti v izvirni angleški verziji, pa se lahko poda v slovenske dvorane, kjer Jokerja vrtijo že od včeraj.

Joker

ZDA 2019

Režija: Todd Phillips

Igrajo: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz