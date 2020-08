Joker se spet krohota

Jutri, v soboto in nedeljo ob 21. uri se na veliko platno kinodvorane Ariston vrača strašni krohot Jokerja, ki se je septembra lani, po uspehu na beneški Mostri, zapisal v zgodovino filma. To je bučni smeh in istočasno tudi klic v sili izčrpanega štiridesetletnika, protagonista Arthurja Flecka, in ki tudi ob koncu filmske projekcije ostane neizbrisno v spominu vseh gledalcev.

Prepričljivi film in prav gotovo ena najlepših filmskih zgodb pretekle sezone, je trinajsto delo oseminštiridesetletnega newyorškega režiserja Todda Phillipsa, ki je zaslovel s trilogijo Una notte da leoni (Prekrokana noč) in bil nominiran za oskarja za scenarij filma Borat. Z Jokerjem je lani v Benetkah osvojil osrednjo nagrado, zlatega leva, marca letos v Los Angelesu pa tudi dve oskarjevi nagradi; za najboljšo moško vlogo in najlepšo glasbeno kuliso.

Delo je kriminalni triler, še nikoli povedana zgodba o zloglasnem negativcu iz sveta stripov, oziroma osrednjem antagonistu slavnega Batmana. Tudi Arthur Fleck živi v Gotham Cityju, sredi osemdesetih let. Med dnevom dela kot klovn, ponoči se skuša uveljaviti kot samostojni komik, ki pa vedno znova ugotavlja, da se občinstvo smeje njemu, ne pa njegovim šalam. Že štiridesetletni moški, ki še vedno živi ob bolni mami, nepretrgano išče svojo identiteto in pri tem tudi očeta, ki ga ni nikoli spoznal. Zaradi popolne ujetosti v krog apatije in krutosti, Arthur z napačno odločitvijo sproži serijo dogodkov, ki ga spremenijo v očarljivega Jokerja.

Phillipsov film je izredna študija bolne osebnosti, a tudi fokus družbe, ki je že zdavnaj izgubila svojo človeškost. V celovečercu naravnost blesti protagonist, Joaquin Phoenix, ki je tokrat prvič sprejel vlogo stripovskega junaka, in pravzaprav tudi junaka, ki mu je prav Phillips prvi posvetil film stand-alone, kot kritiki imenujejo tovrstne portrete.

Phoenix je pri pripravi na to vlogo shujšal več kot deset kilogramov in njegov nastop je tako pretresljiv, da si je bilo res nemogoče predstavljati, da bi zanj ne zmagal oskarja.

Zanimivo, da je lik Jokerja tako prevzel svetovno javnost, da so celo v Benetkah trgovine s pustnimi maskami vse do »lockdowna« prodajale predvsem maske nasmejanega Jokerja.

Joker

ZDA 2019

Režija: Todd Phillips

Igrajo: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz