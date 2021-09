Josefu Winklerju bodo podelili nagrado vilenica

V jami Vilenica bo na predvečer sklepa 36. mednarodnega literarnega festivala Vilenica potekala slovesna podelitev nagrade vilenica za leto 2021, ki jo letos prejme avstrijski pisatelj Josef Winkler. Tradicionalno prireditev bo pospremilo literarno branje, na katerem bosta nastopila portugalska avtorja Sandro William Junqueira in Alvaro Seica. Prejemnik 10.000 evrov vredne literarne nagrade vilenica je avtor z obsežnim opus, za katerega je med drugim prejel nemško Büchnerjevo nagrado ter avstrijsko državno nagrado za umetnost.

Winklerjev opus je bogat, odlikuje ga poseben ritem in osredinjenost na tematiko smrti, naj bo to na koroškem podeželju, ob Gangesu, v Mehiki ali na rimski tržnici. Posebej ga prizadenejo smrti otrok. Winkler je pripadnik generacije, ki se je borila proti staršem, zagovornikom nacizma. V vseh svojih knjigah uporablja metafore v smislu, da "Avstrija še zdaj je kruh iz žita, ki je zraslo na tleh, prepojenih s krvjo in prežetih z nacizmom.

Obširen intervju s pisateljem, ki ga je pripravil novinar Primorskih novic Andraž Gombač si lahko preberete v včerajšnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.