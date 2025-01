Jovanotti pri Belopeških jezerih samo za kolesarje

Priljubljeni italijanski pevec in kantavtor Jovanotti, ki na glasbeni sceni nastopa že preko 30 let, bo 26. julija nastopil na No Borders Music Festivalu. Ta letos obhaja svoj okrogli trideseti jubilej. Vsako leto se ponaša z vrsto odmevnih glasbenih imen.

Jovanottijev koncert pri Belopeških jezerih pa ne bo čisto običajen, saj bo namenjen izključno 5000 kolesarjem. Do prizorišča bo mogoče priti le s kolesom, so sporočili organizatorji, ki so sicer pripravili različno zahtevne trase. Avtomobilom, motorjem in tudi pešcem bo dostop strogo prepovedan, so poudarili.

Predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga je izpostavil, da gre za odlično uresničevanje trajnosti, sobivanja z naravo in sorodnih vrednot. Jovanotti je sicer že reden gost v Furlaniji - Julijski krajini. Leta 2019 in 2022 se je tu mudil na turneji Jova Beach Party. Na plaži v Štarancanu pa je novembra lani posnel videospot za njegov singel Montecristo.