Jubilejne kulturne izmenjave

Kulturni stiki med zamejstvi na Primorskem in Koroškem potekajo že jubilejnih 40 let. Vsako drugo leto se s svojimi prireditvami Primorci odpravijo na Koroško, leto pozneje pa pridejo Korošci v goste na Primorsko. Pravkar se namreč začenjajo 20. Koroški dnevi na Primorskem, ki jih prirejajo Krščanska kulturna zveza iz Celovca, Slovenska prosveta iz Trsta in Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) iz Gorice.

Predsednik Slovenske prosvete Tomaž Simčič je ob predstavitvi letošnjega programa, ki je včeraj potekala v Trstu, dejal, da je takšne kulturne stike potrebno še naprej negovati. V te izmenjave je vključena tudi Kanalska dolina. Ta sicer geografsko spada na Koroško, ker pa tamkajšnja društva delujejo na ozemlju Italije, je Kanalska dolina ena izmed lokacij, kjer se odvijajo Koroški dnevi na Primorskem, je razložil Simčič. Podpredsednik ZSKP Miloš Čotar je dodal, da potrebujemo takšno sodelovanje: tako lahko spoznavamo kulturno udejstvovanje tudi izven pokrajinskih in deželnih meja ter združujemo sonarodnjake vseh starosti. Sam se z veseljem spominja izmenjav na Koroškem, ki se jih je kot kitarist in zborovski pevec udeleževal v mladih letih.

Tatjana Oletič iz Slovenske prosvete je orisala letošnji program. Prvi dogodek je sicer že mimo: 7. oktobra so v Žabnicah, po maši v farni cerkvi, predstavili biografsko monografijo o Lambertu Ehrlichu. Uradno odprtje letošnjih Koroških dnevov bo v nedeljo ob 17. uri v Kulturnem centru Lojze Bratuž (KCLB) v Gorici. Korošci bodo predstavili pesniško delo Milke Hartman; letos namreč obeležujejo 120-letnico njenega rojstva. Isti recital bodo Katarina Hartmann, Michael Kristof-Kranzelbinder in Tonč Feinig izvedli še v ponedeljek ob 20.30 v Peterlinovi dvorani v Trstu.

V goste bodo 21. in 22. oktobra prišli člani lutkovne skupine SPD Danica iz Šentprimoža: 21. oktobra ob 10.30 bodo izvedli lutkovno predstavo Štirje muzikantje v župnijski dvorani v Štandrežu, dan kasneje jo bodo ponovili še v Devinu, na Sedežu zborov, v sklopu abonmaja Lutkovno gledališče Pristanišče. Za kulturne izmenjave se vsako leto odločajo tudi glasbene šole. Letos se bodo gojenci Centra Emil Komel, Glasbene matice FJK in Slovenske glasbene šole na Koroškem srečali 21. oktobra ob 18. uri v goriškem KCLB.

Dne 23. oktobra bo potekalo več dogodkov. V Ukvah bodo obeležili 25-letnico SKS Planika. Najprej bo v farni cerkvi slovesna maša, pri kateri bo pel Cerkveni pevski zbor Obirskega društva pod vodstvom Barbare Pavlič. V večnamenski dvorani nekdanje mlekarne v Ukvah bodo nato odprli razstavo s kulturnim programom. Istega dne bo Cerkveni zbor iz Globasnice pel Petjakovo mašo v cerkvi v Rojanu; obred bodo kot običajno predvajali po Radiu Trst A.

Ob 18. uri pa bo v Rojanskem Marijinem domu recital Samó Gregorčič. Gre za deseti projekt predsednika Krščanske kulturne zveze Janka Krištofa; recital bo na klavir spremljal Andrej Feinig, režijo pa podpisuje Aleksander Tolmaier. Dogodek bodo ponovili 24. oktobra ob 9. uri v Avditoriju Slovenskega višješolskega centra v Gorici.

Letošnje Koroške dneve na Primorskem bodo sklenili 27. oktobra; ob 20. uri bo v sklopu Srečanj pod lipami v KCLB v Gorici potekalo družbeno-politično omizje z naslovom Evropsko povezovanje narodnih manjšin. Vodil ga bo novinar Julijan Čavdek, spregovorila pa bosta predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev in član odbora za pobudo Minority Safepack Valentin Inzko ter pravnik in nekdanji sodelavec Fuena Roman Roblek. Poleg tega bodo vrteli film o koroških Slovencih in Slovenkah ter predstavili slovenski prevod brošure Delovne skupine slovanskih manjšin (AGSM) pri Fuenu.