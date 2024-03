Judas Priest niso še za v penzijo

Black Sabbath so nedvomno starši heavy metala, skupina Judas Priest pa vsaj njegova teta. Angleška skupina, ravno tako kot Sabbathi, doma iz Birminghama, je namreč nastala leta 1969 in bistveno pripomogla k uveljavitvi in razvoju za tedanji čas nove glasbene zvrsti. Bend je sicer svojo kariero začel z igranjem hard roka, a se je nato v drugi polovici sedemdesetih povsem posvetil heavy metal glasbi. S tem v zvezi je plošča British Steel iz leta 1980 prava glasbena prelomnica.

Judas Priest sta leta 1969 ustanovila kitarist K. K. Downing in basist Ian Hill. Karizmatični pevec Rob Halford je postal član skupine leta 1973, leto kasneje pa je zagledal luč sveta prvenec Rocka Rolla, ki je bil bolj rokersko usmerjen; z naslednjim ploščkom Sad Wings of Destiny pa se je skupina vpisala v zgodovino heavy metal glasbe. Člani benda so se v tistih letih prvi oblačili v usnjene jopiče, okovane z verigami, nosili so lisice, pasove za naboje in podobne v metal glasbi še danes obvezne dodatke. Nastopi v živo so v osemdesetih letih prejšnjega stoletja postali pravi spektakli, med katerimi se je Halford večkrat pripeljal na oder kar s svojim velikim motorjem Harley-Davidson!

Z albumom British Steel iz leta 1980 je bend postal planetarna atrakcija. K snemanju tega heavy metal bisera je skupina povabila novega bobnarja Davea Hollanda, ta zasedba pa je ostala nespremenjena tudi naslednjih deset let. Holland je v skupino vnesel večjo mero eksplozivnosti bobnov, točno to, kar je bend takrat potreboval. Producentsko krmilo je ravno tako prevzela nova figura, Tom Allom, ki je z zasedbo sodeloval vse do leta 1990. Plošča je prodala več milijonov izvodov, revija Rolling Stone pa jo je pred nekaj leti postavila na tretje mesto najboljših heavy metal albumov vseh časov.

Judas Priest so v petinpetdeset let dolgi glasbeni karieri izdali devetnajst studijskih plošč, tako njihovo glasbo kot slog pa še danes mnogi posnemajo. Potem ko smo pred šestimi leti obravnavali dober plošček Firepower, imamo danes pred seboj spet nov album – Invincible Shield.

O novi plošči se je šušljalo že na začetku lanskega leta, a je prvi single Panic Attack zagledal luč sveta oktobra. Očitno je, da so Halford in njegovi še vedno v odlični formi. Komad teče sto na uro, brez prestanka, ravno tako močen je tudi drugi single Trial By Fire, pa čeprav nekoliko počasnejši.

Z novim letom smo lahko prisluhnili še tretjemu singlu Crown of Horns; gre za posrečen komad, ki bo gotovo live uspešnica. Potem pa še trash metal v skladbah The Serpent and The King in Invincible Shield. Novi plošček je nasploh res dober, »fantje« niso še za v penzijo!

Invincible Shield

Judas Priest

Heavy metal

Sony Music Entertainment, 2024