Juriju Grudnu na Reki nagrada za dokumentarec in za najboljšo režijo

Dokumentarec Iskre v času je na reškem filmskem festivalu prejel glavno nagrado žirije, scenarist in režiser tržaškega rodu Jurij Gruden pa je prejel tudi nagrado za najboljšo režijo. »Zgodba filma..., kot jo je povedal Jurij Gruden, predvsem veliko pove o njem samem: je polna ljubezni, humorja in zavedanja o kompleksnosti življenja,« je v obrazložitvi zapisala žirija. Ob nagradi za najboljšo režijo je žirija dodala, da je ta »neznana, a pomembna zgodba o sanjačih, ki so sredi ničesar postavili eno najuspešnejših podjetij, prikazana z izvrstnim humorjem, močnimi protagonisti in odlično grafično animacijo«, so obrazložitev povzeli v produkcijski hiši Senca Studio.

Film Iskre v času - svetovni računalniški podvig pripoveduje o vrtoglavem vzponu in padcu slovenskega informacijsko-tehnološkega giganta Iskra Delta, ki se na vrhuncu hladne vojne znajde v zakulisju političnih spletk in bitk tajnih služb.

Film je nastal v produkciji Senca Studio iz Ljubljane ter koprodukciji z RTV Slovenija in Avi Film. Sofinanciral ga je Slovenski filmski center.

Film, ki so si ga gledalci premierno lahko ogledali februarja v Kinodvoru, si je prislužil posebno omembo žirije na 24. Festivalu slovenskega filma v Portorožu.