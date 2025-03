Kaj se dogaja, ko igralci niso na odru

Zakulisje gledališkega sveta je atraktivna tema, ki razkriva ustvarjalne procese za odrom, a tudi odnose med igralci v garderobah in na vajah. »Off trenutki« gledališkega življenja so tema predstave Življenje v teatru, nove koprodukcije Mestnega gledališča Ptuj in Slovenskega stalnega gledališča, ki bo doživela tržaško premiero v petek, 7. marca, ob 20. uri v Veliki dvorani SSG in jo bodo v Trstu uprizarjali do 16. marca.

Tekst, ki ga je prevedla Alja Predan, je napisal Pulitzerjev nagrajenec David Mamet. Svojevrstni poklon igralstvu je ameriški dramatik napisal leta 1977, na začetku pisateljske poti (in na koncu kratke igralske kariere). Tekst je precej oster vpogled v odnose znotraj gledališča, ki ga obarvajo komični elementi. Danes bi rekli, da gre za resničnostni šov za kulisami, saj gledalec opazuje pogovore dveh kolegov, preplet tovarištva, zavisti, odigranega spoštovanja, egocentričnosti. Režiser predstave Peter Srpčič je zapisal, da vse, ki delajo v teatru, gledališče zasleduje.

Glavno prizorišče je gledališka garderoba. Predstava je končana, življenje v gledališču pa gre naprej. V tem zakulisju nastopata izjemna protagonista slovenske gledališke scene: Borut Veselko in Domen Valič.