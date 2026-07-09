Pomlajena štandreška Juventina

Juventina, podobno kot Kras Repen, o katerem smo pisali v včerajšnji izdaji Primorskega dnevnika, bo priprave na novo sezono začela v ponedeljek, 27. julija. Ekipa novega trenerja Luce Buonoconta bo trenirala v Štandrežu. Trenerju bosta v pomoč kondicijski trener Jacopo Placeo ter pomočnik trenerja Andrea Zucchiatti. Trenerski štab dopolnjujejo maser Vincenzo Leone, trener vratarjev Simone Del Mestre, športni vodja Maurizio Valdiserra in spremljevalca Massimiliano Marioni ter Antonio Barone. Lanski športni direktor Patrizio Gerometta je medtem zamenjal klub, deloval bo pri Azzurri iz Premarjaga. Letošnja novost oziroma nova figura bo tako imenovani »mental coach«, ki ga bodo imenovali v prihodnjih dneh, kot je napovedal športni vodja Valdiserra.

Pri rdeče-belih je prišlo v zadnjih tednih do precejšnjih sprememb. Igralski kader je bil deležen številnih sprememb, saj je kar nekaj nogometašev zamenjalo sredino. Prvi je sicer odšel trener Daniele Visintin, ki bo v novi sezoni pomočnik pri Cjarlinsu v D-ligi, pri katerem bo igral lanski Krasov napadalec Maks Barišič. Juventinin »bomber« Thomas Breganti bo v novi sezoni igral za Chions (vedno v elitni ligi). Tam bo soigralec Beneškega Slovenca Mattie Codromaza, ki je še letos igral pri Brianu Lignano v D-ligi. Medtem ko se Patrick Sambo seli k Sovodnjam.

Celoten članek in seznam nogometašev lahko preberete v današnji (četrtkovi) izdaji Primorskega dnevnika