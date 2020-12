Kako do brezplačnega izvoda Črnega plamena?

Strip Črni plamen o požigu Narodnega doma v Trstu je v letošnjem letu najprej vsakodnevno izhajal na straneh našega dnevnika, poleti pa je izšel tudi v knjižni obliki. Izid knjige je ob založbi ZRC SAZU omogočila Zadruga Primorski dnevnik, ki se je odločila, da jo ob 75-letnici dnevnika podari vsem svojim članicam in članom.

V tem zelo posebnem in težavnem letu 2020, ki se izteka, so pri zadrugi kljub omejitvam, ki so delno ali popolnoma ohromile vsakdanje redne življenjske dejavnosti in navade – z veliko zamudo glede na programe in pričakovanja – le uspeli zagotoviti pogoje, da bodo članice in člani lahko prevzeli svoj izvod stripne pripovedi Črni plamen. V prihajajočem letu 2021 pa bo zadruga skušala tudi čimprej pokloniti knjižni izvod stripa slovenskim šolam in krajevnim upravam.

Ob prevzemu knjige (enega ali več brezplačnih izvodov) je potrebno izpolniti obrazec z osnovnimi podatki in podpisati izjavo o prevzemu, da bo zadruga razpolagala s sprotno evidenco oddanih knjig. Črni plamen bo mogoče od ponedeljka prevzeti v spodaj navedenih krajih:

Občinska knjižnica v Boljuncu, ob ponedeljkih od 15.00 do 18.00 in sredah od 9.00 do 12.00 po predhodnem dogovoru (tel. 339 8760709);

Tržaško knjižno središče, Oberdankov trg 7, od torka do sobote od 9. do 12.30 in od 15.30 do 18.30 (tel. 040 363494);

Bar Tabor, pritličje Prosvetnega doma Opčine, od ponedeljka do sobote od 9. do 17. ure (tel. 392 2579687);

Občinska knjižnica v Saležu, ob ponedeljkih in sredah, od 15.30 do 19.00 po predhodnem dogovoru (tel. 040 229533);

Kavarna Gruden Nabrežina, pritličje Kulturnega doma, od ponedeljka do sobote od 9. do 17. ure (tel. 334 2709814);

Katoliška knjigarna, Travnik 25 (GO), od torka do sobote od 9. do 12.30 in od 15.30 do 18.30 (tel. 0481 531407);

ZKB TS GO filiala Doberdob, od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure po dogovoru (0481 784811);

ZKB TS GO filiala Sovodnje, od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure po dogovoru (0481.882155).