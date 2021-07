Kako je Estella postala Crudelia

Dark zgodba, ki že nekaj tednov prepričuje gledalce v italijanskih in slovenskih kinodvoranah, ima za protagonistko spet izredno Emmo Stone. Triintridesetletna oskarjeva nagrajenka pooseblja tokrat mlado žensko, ki živi v Londonu leta 1970, ko v angleški prestolnici kraljujeta rock in punk. Estella, mlada talentirana plavolaska, živi nekje v predmestju in si tudi s pomočjo hudobije utira pot v visoko angleško družbo.

Novo delo Craiga Gillespia je zgodba o tem, kako je pravzaprav nastala kultna zlobnica, lovka na pse Crudelia De Mon (Kruela de Vil). Zgodba v filmu je fokusirana na njeno življenje, preden je postala negativka in sovražnica vsega in vseh. V želji, da bi postala slavna oblikovalka, se poda v velemesto, kjer njen talent za modo opazi slavna baronica Von Hellman, znana kot modna legenda. Njun odnos postane kmalu kompetitiven, kar povzroči niz dogodkov in odkritij, ki privedejo do tega, da Kruela osvobodi svojo najbolj kruto plat in postane maščevalna zlobnica.

Celovečerec je torej uvod v Disneyevo uspešnico, povzeto po delu pisateljice Dodie Smith, postavljenem na začetek šestdesetih let. Gillespie pa si je za zgodbo mlade Kruele izbral sedemdeseta leta, ki so bila na angleških tleh karseda očarljiva in privlačna. Ob Stonesovi v filmu nastopa še ena izredna Emma, to je angleška igralka Emma Thompson.

Za izredne kostume je poskrbela Jenny Beavan, prejemnica že dveh oskarjevih nagrad.

Crudelia (Cruella)

ZDA 2021

Režija: Craig Gillespie

Igrajo: Emma Stone, Emma Thompson in Paul Walter Hauser

Ocena: ★★★